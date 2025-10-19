Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/10): Πού θα δούμε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-Παναθηναϊκός

Τέσσερα ματς στη Super League με το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και το Άρης Παναθηναϊκός να ξεχωρίζουν, τα ματς για την 2η αγωνιστική της GBL, οι αγώνες σε Formula 1 και Moto GP, καθώς και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δεσπόζει, στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: 09:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS15 Beyond Borders 1 11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2 11:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS16 Muhltal 1 12:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό 12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων 12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS17 Beyond Borders 2 13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάσαρι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A 13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Πανιώνιος Stoiximan GBL 13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Γιουβέντους Serie A 2025-26 14:00 Action 24 Καλλιθέα – Καλαμάτα Super League 2 14:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS18 Muhltal 2 Wolf Power Stage 14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί – Σέλτικ Premiership 14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2 15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League 16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Στοκχόλμη 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Πάρμα Serie A 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Μπολόνια Serie A 16:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Άστον Βίλα Premier League 16:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Κηφισιά Stoiximan Super League 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL 16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga 17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga 17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Super League 17:45 Novasports Start Χεράκλες – Φέγενορντ Eredivisie 18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γέιδα – Βαλένθια ACB Liga Endesa 18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Αυστρία EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ PremierLeague 18:30 Novasports 2HD Ζανκτ Πάουλι – Χόφενχαϊμ Bundesliga 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός Λευκωσίας Cyprus League by Stoiximan 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λάτσιο Serie A 19:30 Novasports Prime Άρης – Παναθηναϊκός Super League 19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Super League 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Φιορεντίνα Serie A 22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga 22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, αγώνας Μηχανοκίνητα