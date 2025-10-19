Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/10): Πού θα δούμε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-Παναθηναϊκός

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
09:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS15 Beyond Borders 1
11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2
11:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS16 Muhltal 1
12:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό
12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS17 Beyond Borders 2
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάσαρι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Πανιώνιος Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Γιουβέντους Serie A 2025-26
14:00 Action 24 Καλλιθέα – Καλαμάτα Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS18 Muhltal 2 Wolf Power Stage
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί – Σέλτικ Premiership
14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Στοκχόλμη
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Πάρμα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Μπολόνια Serie A
16:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Άστον Βίλα Premier League
16:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Κηφισιά Stoiximan Super League
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL
16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Super League
17:45 Novasports Start Χεράκλες – Φέγενορντ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γέιδα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Αυστρία EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ PremierLeague
18:30 Novasports 2HD Ζανκτ Πάουλι – Χόφενχαϊμ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός Λευκωσίας Cyprus League by Stoiximan
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports Prime Άρης – Παναθηναϊκός Super League
19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Φιορεντίνα Serie A
22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, αγώνας Μηχανοκίνητα