Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δούμε Λάρισα-Ολυμπιακός και όλες τις μάχες σε Σούπερ Λιγκ, μπάσκετ και Ευρώπη

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
09:15 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS9 Made in FRG 1
10:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό
11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2 (1ος Ημιτελικός Μονού)
11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS10 Keply 1
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Α1 μπάσκετ γυναικών
12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS11 Klatovy 1
13:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2
13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ρέα – ΑΕΚ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών
14:00 Action 24 Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β Super League 2
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΚΠΡ – Μίλγουολ EFL Championship
14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι Premier League
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2
15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μαγιόρκα La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πίζα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Σασουόλο Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Καρδίτσα Greek Basketball League
16:00 ΕΡΤ Sports 2 Ιωνικός – ΕΣΝ Βριλησσίων Greek Handball Premier
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες
16:30 Novasports Extra 3 Κολωνία – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Λειψία – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μάιντς – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσάρλτον – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship
17:00 Novasports 4HD Μπέρνλι – Λιντς Premier League
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον Premier League
17:00 Novasports Start Σάντερλαντ – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Νιούκαστλ Premier League
17:00 ΕΡΤ Sports 3 ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΟ Δάφνης Elite League
17:00 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Μύκονος Betsson Greek Basketball League
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα La Liga
17:45 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΝΕ Πατρών – ΝΟ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Νάπολι Serie A
19:00 ΕΡΤ Sports 2 Μαρούσι – Άρης Betsson Greek Basketball League
19:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Λεβαδειακός Super League
19:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπέτις La Liga
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΠΑΟΚ Greek Basketball League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Χαρτς William Hill Scottish Premiership
19:45 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – ΟΦΗ Super League
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, Sprint Μηχανοκίνητα
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26
21:30 Novasports Start Μπόχουμ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Ίντερ Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2025 78 (Γερμανία, Κολωνία)
22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Άλκμααρ Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga