MENU
Χρόνος ανάγνωσης 3’

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δούμε Λάρισα-Ολυμπιακός και όλες τις μάχες σε Σούπερ Λιγκ, μπάσκετ και Ευρώπη

0
Τα τρία παιχνίδια (ΑΕΛ Novibet-Ολυμπιακός, Ατρόμητος-Λεβαδειακός και Παναιτωλικός-ΟΦΗ) για την 7η αγωνιστική της Super League, η 2η της Greek Basketball League, κατατακτήριες δοκιμές σε Formula 1 και Moto GP, καθώς και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, στις μεταδόσεις του Σαββάτου (18/10).

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

09:15 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS9 Made in FRG 1

10:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό

11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2 (1ος Ημιτελικός Μονού)

11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS10 Keply 1

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Α1 μπάσκετ γυναικών

12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS11 Klatovy 1

13:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2

13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ρέα – ΑΕΚ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών

14:00 Action 24 Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΚΠΡ – Μίλγουολ EFL Championship

14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι Premier League

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2

15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μαγιόρκα La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πίζα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Σασουόλο Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Καρδίτσα Greek Basketball League

16:00 ΕΡΤ Sports 2 Ιωνικός – ΕΣΝ Βριλησσίων Greek Handball Premier

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες

16:30 Novasports Extra 3 Κολωνία – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λειψία – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μάιντς – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσάρλτον – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship

17:00 Novasports 4HD Μπέρνλι – Λιντς Premier League

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports Start Σάντερλαντ – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Νιούκαστλ Premier League

17:00 ΕΡΤ Sports 3 ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΟ Δάφνης Elite League

17:00 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Μύκονος Betsson Greek Basketball League

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα La Liga

17:45 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΝΕ Πατρών – ΝΟ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Νάπολι Serie A

19:00 ΕΡΤ Sports 2 Μαρούσι – Άρης Betsson Greek Basketball League

19:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Λεβαδειακός  Super League

19:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπέτις La Liga

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΠΑΟΚ Greek Basketball League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Χαρτς William Hill Scottish Premiership

19:45 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – ΟΦΗ Super League

20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, Sprint Μηχανοκίνητα

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26

21:30 Novasports Start Μπόχουμ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Ίντερ Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2025 78 (Γερμανία, Κολωνία)

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Άλκμααρ Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δούμε Λάρισα-Ολυμπιακός και όλες τις μάχες σε Σούπερ Λιγκ, μπάσκετ και Ευρώπη