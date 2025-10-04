Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/10): Τρία ματς στη Super League, πρεμιέρα στην GBL και Τσιτσιπάς

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
07:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
08:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)
10:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο
10:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS1 Krasic – Sosice 1
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
11:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS2 Hartje – Stojdraga 1
11:45 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
12:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS3 Breganica – Smerovisce 1
13:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters 1000
14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2
14:00 ΕΡΤ2 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών
14:30 Novasports Premier League Λιντς – Τότεναμ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χαλ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Λεβάντε La Liga EA Sports
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Γκραν Πρι Σιγκαπούρης (Κατατακτήριες Δοκιμές)
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme E 2025 Desert X Prix (1ος Αγώνας)
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πάρμα – Λέτσε Serie A
16:00 ΕΡΤ2 Κολοσσός – ΑΕΚ Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Τορίνο Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Άρης Betsson Stoiximan GBL
16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Ντόρτμουντ – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports 4HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γουότφορντ – Όξφορντ EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Τζιρόνα – Βαλένθια La Liga EA Sports
17:30 Novasports Start Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ Eredivisie
18:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA Global Games 2025
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Άρης Stoiximan Super League
18:15 ΕΡΤ2 Πανιώνιος ΓΣΣ – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λειψία – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Κρεμονέζε Serie A
19:00 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Προμηθέας Basket League
19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Λίβερπουλ Premier League
19:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μαγιόρκα La Liga EA Sports
19:30 ΕΡΤ2 Πανιώνιος – Περιστέρι Basket League
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Χαρτς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
21:00 Novasports 2HD Τσβόλε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:30 Novasports Start Ντινάμο Δρέσδης – Καρλσρούη Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Κόμο Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 77 (Σλοβακία, Μπρατισλάβα)
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Σάντα Κλάρα Liga Portugal