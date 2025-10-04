Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/10): Τρία ματς στη Super League, πρεμιέρα στην GBL και Τσιτσιπάς

Φουλ δράση στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (4/10). Τα τρία ματς για την 6η αγωνιστική της Super League, η πρεμιέρα της Greek Basketbal League, ο αγώνας του Τσιτσιπά κόντρα στον Μπόρζες για το Shanghai Masters, οι κατατακτήριες στο Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: 07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό) 07:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 08:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint) 10:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο 10:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS1 Krasic – Sosice 1 11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό) 11:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS2 Hartje – Stojdraga 1 11:45 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών 12:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS3 Breganica – Smerovisce 1 13:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο 13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters 1000 14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2 14:00 ΕΡΤ2 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών 14:30 Novasports Premier League Λιντς – Τότεναμ Premier League 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χαλ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship 15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Λεβάντε La Liga EA Sports 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό) 16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Γκραν Πρι Σιγκαπούρης (Κατατακτήριες Δοκιμές) 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme E 2025 Desert X Prix (1ος Αγώνας) 16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πάρμα – Λέτσε Serie A 16:00 ΕΡΤ2 Κολοσσός – ΑΕΚ Basket League 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Τορίνο Serie A 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Άρης Betsson Stoiximan GBL 16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 16:30 Novasports 5HD Ντόρτμουντ – Λειψία Bundesliga 16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga 17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ Premier League 17:00 Novasports 4HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ Premier League 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γουότφορντ – Όξφορντ EFL Championship 17:15 Novasports 1HD Τζιρόνα – Βαλένθια La Liga EA Sports 17:30 Novasports Start Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ Eredivisie 18:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA Global Games 2025 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Άρης Stoiximan Super League 18:15 ΕΡΤ2 Πανιώνιος ΓΣΣ – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λειψία – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Κρεμονέζε Serie A 19:00 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Προμηθέας Basket League 19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Λίβερπουλ Premier League 19:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μαγιόρκα La Liga EA Sports 19:30 ΕΡΤ2 Πανιώνιος – Περιστέρι Basket League 19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Χαρτς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership 20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 21:00 Novasports 2HD Τσβόλε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie 21:30 Novasports Start Ντινάμο Δρέσδης – Καρλσρούη Bundesliga 2 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Κόμο Serie A 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ La Liga 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 77 (Σλοβακία, Μπρατισλάβα) 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Σάντα Κλάρα Liga Portugal