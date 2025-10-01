Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10): Πού θα δούμε το Άρσεναλ-Ολυμπιακός και υπόλοιπα ματς στο Champions League

Αναλυτικά:
07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Λέρνερ Τιέν Πεκίνο (Τελικός)
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο, Φάση των 16
17:00 ΕΡΤ2 Δράμα – Ιωνικός Ν.Φ. Handball Premier
19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Κέμνιτς Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ UEFA Champions League
20:30 Novasports 5HD Μονακό – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
20:45 Novasports Prime Φενέρμπαχτσε – Παρί Euroleague
21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Βαλένθια Euroleague
21:00 Novasports 6HD Τρέντο – Μπουργκ Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HDΛεβερκούζεν – PSV ΑϊντχόφενUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μονακό – Μάντσεστερ ΣίτιUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Άρσεναλ – Ολυμπιακός UEFA Champions League