Χρόνος ανάγνωσης 1'

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10): Πού θα δούμε το Άρσεναλ-Ολυμπιακός και υπόλοιπα ματς στο Champions League

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Λέρνερ Τιέν Πεκίνο (Τελικός)

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο, Φάση των 16

17:00 ΕΡΤ2 Δράμα – Ιωνικός Ν.Φ. Handball Premier

19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Κέμνιτς Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ UEFA Champions League

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

20:45 Novasports Prime Φενέρμπαχτσε – Παρί Euroleague

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports 6HD Τρέντο – Μπουργκ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HDΛεβερκούζεν – PSV ΑϊντχόφενUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μονακό – Μάντσεστερ ΣίτιUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Άρσεναλ – Ολυμπιακός UEFA Champions League

