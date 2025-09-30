Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/9): Πού θα δούμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Euroleague και τα ματς του Champions League

Αναλυτικά:
09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ ντε Μινόρ 1ος Ημιτελικός Πεκίνο
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέρνερ Τιεν- Nτανίλ Μεντβέντεφ 2ος Ημιτελικός Πεκίνο
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Youth League
19:00 Novasports 3HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague
19:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Παρτίζαν Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
20:45 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Άρης Eurocup
21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός Euroleague
21:45 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Άγιαξ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Champions League