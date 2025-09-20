Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/9): Οι μάχες της Super League, ο τελικός της Τζένγκο και Formula

Τα τέσσερα παιχνίδια για την 4η αγωνιστική της Super League, η προσπάθεια της Ελίνας Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: 11:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 3 Μηχανοκίνητα 12:00 COSMOTE SPORT 9 HD G League Γιουνάιτεντ – Ιλαγουάρα Χοκς FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου 14:00 Action 24 ΠΑΟΚ Β Greek Super League 2 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Κόβεντρι EFL Championship 14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Έβερτον Premier League 15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Ουτσουνομίγια Μπρεξ FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – 15:15 Τελικός Ακοντισμού, Ελίνα Τζένγκο 15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Qualifying Μηχανοκίνητα 15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Λεβάντε La Liga 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Τζένοα Serie A 16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga 16:30 Novasports Extra 1 Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ Bundesliga 16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Τσάρλτον EFL Championship 17:00 ΕΡΤ2 Νέος Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών 17:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τότεναμ Premier League 17:00 Novasports Start Γουλβς – Λιντς Premier League 17:00 Novasports 5HD Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League 17:00 Novasports 4HD Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ La Liga 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Άρης Super League 18:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Super League 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βερόνα – Γιουβέντους Serie A 19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι Premier League 19:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Οσασούνα La Liga 19:30 Novasports 3HD Λειψία – Κολωνία Bundesliga 19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Σεβίλλη La Liga 19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν Premier Sports Cup 20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άβες – Μπενφίκα Liga Portugal 20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Aktor Super League 20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός Super League 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League 21:00 Novasports 2HD Φορτούνα Σίταρντ – Ουτρέχτη Eredivisie 21:30 Novasports 4HD Νυρεμβέργη – Μπόχουμ Bundesliga 2 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Μίλαν Serie A 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 76 (Γερμανία, Φρανκφούρτη) 22:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Μπρέντφορντ Premier League 22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπιλμπάο La Liga 22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μπράγκα Liga Portugal