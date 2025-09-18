MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/9): Πού θα δούμε το Παναθηναϊκός-Παρτιζάν και τα ματς του Champions League

0
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:00 COSMOTE SPORT 9 HD G League Γιουνάιτεντ – Φλαμένγκο FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη Μπάσκετ

12:30 ΕΡΤ1 Παναθηναϊκός-Παρτιζάν Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος

13:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 6η Ημέρα, Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου (13:15 Γκούσιν – προκριματικός ύψους, 15:24 Εμμανουηλίδου – Ημιτελικός 200μ.)

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Μάλαγα FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη  Μπάσκετ

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Κλαμπ Μπριζ – Μονακό UEFA Champions League

20:15 ΕΡΤ3 Παναθλητικός Συκεών – Ντιναμό Σάσαρι Eurocup Women Μπάσκετ

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νέομ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι UEFA Champions League

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/9): Πού θα δούμε το Παναθηναϊκός-Παρτιζάν και τα ματς του Champions League