Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/9): Πού θα δούμε τα παιχνίδια του Eurobasket 2025 και αυτά των προκριματικών του Μουντιάλ

Αναλυτικά:
09:10 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS2 Cwm Elan 1
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:10 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS3 Y Diafol 1
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:30 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Τουρκία Βόλεϊ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ γυναικών
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:00 Novasports Start Τουρκία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
12:45 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS4 Mydroilyn 1
13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Ισπανία (1ος Αγώνας)
13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio D’ Italia, Practice 3 Μηχανοκίνητα
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νιούπορτ Κάουντι – Μπρίστολ Ρόβερς EFLLeagueTwo
14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:15 Novasports Start Γερμανία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:15 ΕΡΤ1 Γερμανία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:30 ΕΡΤ2 Ιταλία – Βραζιλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ γυναικών
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Tissot Sprint)
16:00 Novasports Prime Λετονία – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025
17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio D’ Italia, Qualifying Μηχανοκίνητα
17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Ισπανία (2ος Αγώνας)
18:30 Novasports Start Λιθουανία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:30 ΕΡΤ1 Λιθουανία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
19:00 Novasports Premier League Αγγλία – Ανδόρα UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00 Novasports Prime Αρμενία – Πορτογαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:30 Novasports 1HD Σαραγόσα – Βαγιαδολίδ Β΄κατηγορία Ισπανίας
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπρόμλεϊ – Τζίλιγχαμ EFL League Two
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κονέκτικατ Σαν – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Regular Season 2025
21:45 Novasports Prime Αυστρία – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Start Σερβία – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:45 Novasports 2HD Άγιος Μαρίνος – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 1HD Ιρλανδία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD UFC Fight Night 2025 Νασουρντίν Ιμάφοφ – Κάιο Μποράλιο
22:30 COSMOTE SPORT 3 HDΕστορίλ – Σάντα Κλάρα Liga Portugal