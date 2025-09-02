Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/9): Πού θα δούμε το Ελλάδα-Βοσνία και τα άλλα ματς του Eurobasket

Αναλυτικά:
13:00 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ
15:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00 ΕΡΤ News-Novasports Start Ελλάδα – Βοσνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ
18:00 Novasports 4HD Ισλανδία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15 Novasports Start Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15 ΕΡΤ1 Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30 Novasports Start Ιταλία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
21:30 Novasports 4HD Γαλλία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025