Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/8): Που θα δούμε τις κληρώσεις Europa League και Conference League και τα ματς του Eurobasket