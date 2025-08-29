Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/8): Που θα δούμε τις κληρώσεις Europa League και Conference League και τα ματς του Eurobasket

Αναλυτικά:
13:00 ΕΡΤ2 Ολλανδία – Σερβία Βόλεϊ γυναικών
13:30 Novasports 4HD Γερμανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 1
14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS1
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League
14:45 Novasports Start Τουρκία – Τσεχία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS2
15:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Conference League
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS3
16:30 ΕΡΤ1, Novasports 4HD Λιθουανία – Μαυροβούνιο Ευρωμπάσκετ Ανδρών
16:30 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ταϊλάνδη Βόλεϊ γυναικών
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS4
17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 2
18:00 Novasports Start Εσθονία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
18:50 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League
19:30 Novasports Prime Χέρτα Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
19:30 Novasports 2HD Νυρεμβέργη – Πάντερμπορν Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Σασουόλο Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Ράιν Νέκαρ Bundesliga χάντμπολ
20:30 Novasports 4HD Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
20:30 Novasports 1HD Έλτσε – Λεβάντε La Liga
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:15 Novasports Start Πορτογαλία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
21:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Μίλαν Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Ζιλ Βισέντε – Μορεϊρένσε Liga Portugal
22:30 Novasports Prime Βαλένθια – Χετάφε La Liga
22:30 Novasports 2HD Σπόρτινγκ Χιχόν – Λεονέσα Ποδόσφαιρο