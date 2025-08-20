Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/8): Πού θα δούμε το Λετονία-Ελλάδα και τα προκριματικά του Champions League