Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/8): Πού θα δούμε το Λετονία-Ελλάδα και τα προκριματικά του Champions League

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Saudi Super Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πανιώνιος – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

20:00 ΕΡΤ News Λετονία – Ελλάδα Μπάσκετ Aegean Ακρόπολις

21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόλτον – Ρέντινγκ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βασιλεία – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD- MEGA Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
 

