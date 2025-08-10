Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/8): Πού θα δείτε το φιλικό Ελλάδα-Ισραήλ

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με την Εθνική Ελλάδας να δίνει νέο φιλικό κόντρα στο Ισραήλ.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: 14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Καρλσρούη Bundesliga 2 14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 2ος Αγώνας 14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership 15:30 Novasports Prime Άγιαξ – Τέλσταρ Eredivisie 17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Σερβία Διεθνής Φιλικός Αγώνας 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ FA Community Shield 2025 18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι 18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship 18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Φιλικός Αγώνας 18:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Φιλικός Αγώνας 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Μινεσότα Λινξ WNBARegularSeason 20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Φιλικός Αγώνας 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Τοντέλα Liga Portugal