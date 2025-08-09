Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/8): Πού θα δούμε τα φιλικά Ελλάδα-Σερβία και Ουνιόν-Ολυμπιακός

To φιλικό της Εθνικής μπάσκετ ανδρών με τη Σερβία στην Κύπρο και το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (9/8).

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: 14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 1ος Αγώνας 14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σαουθάμπτον-Ρέξαμ EFL Championship 16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας 17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Ντέρμπι EFL Championship 18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship 19:45 Novasports Prime Φέγενορντ – Μπρέντα Eredivisie 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Νταντί Scottish Premiership 20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Σερβία Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ 21:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Σάλκε Bundesliga 2 22:00 Novasports Prime PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie 22:00 COSMOTE SPORT 8 HDOktagon 2025 74 (Τσεχία, Οστράβα) 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι 22:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ρασίνγκ Κλουμπ Liga Profesional Clausura 22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αρούκα – Άβες Liga Portugal