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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/4): Πού θα δούμε το Ατρόμητος-Αστέρας και την ευρωπαϊκή δράση

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Μόντε Κάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 2025 Μόντε Κάρλο

18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αναντολού Εφές – Τόφας Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρεβίζο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Έλτσε – Φερόλ La Liga 2 Hypermotion

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Νάπολι Serie A

22:00 Novasports Premier League Λέστερ – Νιούκαστλ Premier League

22:00 Novasports 1HD Λεγανές – Οσασούνα Ισπανικό Πρωτάθλημα

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Μποαβίστα Liga Portugal

22:45 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα Liga Portugal Betclic

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/4): Πού θα δούμε το Ατρόμητος-Αστέρας και την ευρωπαϊκή δράση