Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/4): Πού θα δούμε το Ατρόμητος-Αστέρας και την ευρωπαϊκή δράση

Αναλυτικά:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Μόντε Κάρλο
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 2025 Μόντε Κάρλο
18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αναντολού Εφές – Τόφας Turkish Basketball Super League
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρεβίζο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
21:30 Novasports Start Έλτσε – Φερόλ La Liga 2 Hypermotion
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Νάπολι Serie A
22:00 Novasports Premier League Λέστερ – Νιούκαστλ Premier League
22:00 Novasports 1HD Λεγανές – Οσασούνα Ισπανικό Πρωτάθλημα
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Μποαβίστα Liga Portugal
22:45 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα Liga Portugal Betclic