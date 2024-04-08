Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/4): Πού θα δούμε το Κολοσσός-Παναθηναϊκός

Αναλυτικά:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2024 Μόντε Κάρλο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2024 Μόντε Κάρλο
17:00 Action 24 Ηλιούπολη – Χανιά Super League 2
17:15 ΕΡΤ3 Κολοσσός – Παναθηναϊκός Basket League
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Γουέχντα Saudi Super Cup 2024
20:15 ΕΡΤ3 Μαρούσι – Καρδίτσα Basket League
20:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
21:30 Novasports Start Σανταντέρ – Αλκορκόν LaLiga Hypermotion
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Ίντερ Serie A
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Εστορίλ Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Νασρ Saudi Super Cup 2024