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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/4): Πού θα δούμε το Κολοσσός-Παναθηναϊκός

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2024 Μόντε Κάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2024 Μόντε Κάρλο

17:00 Action 24 Ηλιούπολη – Χανιά Super League 2

17:15 ΕΡΤ3 Κολοσσός – Παναθηναϊκός Basket League

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Γουέχντα Saudi Super Cup 2024

20:15 ΕΡΤ3 Μαρούσι – Καρδίτσα Basket League

20:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

21:30 Novasports Start Σανταντέρ – Αλκορκόν LaLiga Hypermotion

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Ίντερ Serie A

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Εστορίλ Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Νασρ Saudi Super Cup 2024

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/4): Πού θα δούμε το Κολοσσός-Παναθηναϊκός