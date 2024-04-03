Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/4): Πού θα δούμε το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, τα πλέι οφ και Προμηθέα, Περιστέρι στο BCL

Αναλυτικά:
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Εστορίλ
15:00 Action 24 ΑΕΛ – Λεβαδειακός Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Εστορίλ
18:00 Novasports 6HD WTA 500 Charleston Open Τένις
18:00 ΕΡΤ Sports 2 Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Εστορίλ
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Άρης Super League
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Λαμία Super League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βόννη – Περιστέρι FIBA Basketball Champions League
20:00 ΕΡΤ Sports 3 Μπρέσια – Ολυμπιακός Champions League
20:30 Novasports 4HD Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Εστορίλ
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League
21:30 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπράιτον Premier League
21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Λούτον Premier League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League
22:00 Action 24 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρεν Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου
22:00 Novasports 1HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Coppa Italia
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Taca de Portugal
22:15 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα Premier League