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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/4): Πού θα δούμε το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, τα πλέι οφ και Προμηθέα, Περιστέρι στο BCL

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Εστορίλ

15:00 Action 24 ΑΕΛ – Λεβαδειακός Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Εστορίλ

18:00 Novasports 6HD WTA 500 Charleston Open Τένις

18:00 ΕΡΤ Sports 2 Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Εστορίλ

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Άρης  Super League

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Λαμία Super League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βόννη – Περιστέρι FIBA Basketball Champions League

20:00 ΕΡΤ Sports 3 Μπρέσια – Ολυμπιακός Champions League

20:30 Novasports 4HD Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Εστορίλ

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League

21:30 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπράιτον Premier League

21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Λούτον Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

22:00 Action 24 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρεν Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:00 Novasports 1HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Coppa Italia

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Taca de Portugal

22:15 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα Premier League

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/4): Πού θα δούμε το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, τα πλέι οφ και Προμηθέα, Περιστέρι στο BCL