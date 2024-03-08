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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/3): Πού θα δούμε το Παναθηναϊκός–Βιλερμπάν και το ντέρμπι «αιωνίων» στο βόλεϊ γυναικών

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2024 Qatar Airways Grand Prix of Qatar – Ελεύθερες Δοκιμές

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2024 Qatar Airways Grand Prix of Qatar – Ελεύθερες Δοκιμές

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2024 Qatar Airways Grand Prix of Qatar – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές

15:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Jeddah Corniche Circuit, Practice 3 Μηχανοκίνητα

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Premier Padel Tour 2024 Κατάρ

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ριάντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

17:00 ΕΡΤ Sports 1 Άρης – ΑΕΚ Final 4 Γυναικών, Λουτράκι Βόλεϊ

17:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2024 Qatar Airways Grand Prix of Qatar – 1ες Δοκιμές

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2024 Qatar Airways Grand Prix of Qatar – 1ες Δοκιμές

18:00 COSMOTE SPORT 9 HD Premier Padel Tour 2024 Κατάρ

18:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2024 Qatar Airways Grand Prix of Qatar – Δοκιμές

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Jeddah Corniche Circuit, Qualifying Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports 2HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Αμβούργο Bundesliga

20:00 ΕΡΤ3 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών Βόλεϊ

20:45 COSMOTE SPORT 8 HD Πορτιμονένσε – Πόρτο Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2024 Ίντιαν Γουέλς

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 BNP Paribas Open – Φάση των «64» Τένις

21:00 Novasports Extra 1 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άιντχοφεν Eredivisie

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν EuroLeague

21:30 Novasports Start Ουέσκα – Ανδόρα LaLiga Hypermotion

21:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Άλμπα Βερολίνου EuroLeague

21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν EuroLeague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τορίνο Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Λιντς EFL Championship

22:00 Novasports 2HD Νις – Μονπελιέ Ligue 1

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα LaLiga EA Sports

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/3): Πού θα δούμε το Παναθηναϊκός–Βιλερμπάν και το ντέρμπι «αιωνίων» στο βόλεϊ γυναικών