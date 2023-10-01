Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10) - Τα βλέμματα στη Λεωφόρο

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
07:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι – Κάσπερ Ρουντ China Open
08:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Grand Prix of Japan – Αγώνας
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Padel Tour Γερμανία
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Έμπολι Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπλάκμπερν – Λέστερ Championship
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Chile Bio Bio, SS13
14:00 Novasports Prime Ρεμς – Λιόν Ligue 1
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD World Padel Tour Γερμανία
14:30 Novasports 3HD Οσναμπρικ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Chile Bio Bio, SS14
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΣ Λαμία – Παναιτωλικός Super League
15:00 Novasports 1HD Αλμερία – Γρανάδα LaLiga
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Τζένοα Serie A
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ Premier League
16:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Super League
16:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Οσασούνα LaLiga
17:30 Novasports Prime Άρης – Κηφισιά Super League
17:40 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Chile Bio Bio, SS15
17:45 Novasports 4HD Άλκμααρ – Φορτούνα Σιτάρντ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Μπόντρουμσπορ Turkish Basketball Super League
18:05 Novasports 2HD Λοριάν – Μονπελιέ Ligue 1
18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Chile Bio Bio, SS16
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Γιουβέντους Serie A
19:15 COSMOTE SPORT 6 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο Lega Basket Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Super League
19:30 Novasports Start Κρεμονέζε – Πάρμα Serie B
19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μπέτις – Βαλένθια LaLiga
20:00 OPEN Hybrid Μπόκα Τζούνιορς – Ρίβερ Πλέιτ Copa de la Liga
20:30 Novasports Prime ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Φροζινόνε Serie A
21:45 Novasports 2HD Ρεν – Ναντ Ligue 1
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κονέκτικατ Σαν – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Playoffs
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Κάδιθ LaLiga