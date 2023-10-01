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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10) - Τα βλέμματα στη Λεωφόρο

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Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ δεσπόζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (1/10), με φουλ πρόγραμμα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

07:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι – Κάσπερ Ρουντ China Open

08:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP  Grand Prix of Japan – Αγώνας

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Padel Tour Γερμανία

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Έμπολι Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπλάκμπερν – Λέστερ Championship

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Chile Bio Bio, SS13

14:00 Novasports Prime Ρεμς – Λιόν Ligue 1

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD World Padel Tour Γερμανία

14:30 Novasports 3HD Οσναμπρικ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Chile Bio Bio, SS14

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΣ Λαμία – Παναιτωλικός Super League

15:00 Novasports 1HD Αλμερία – Γρανάδα LaLiga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Τζένοα Serie A

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ Premier League

16:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Super League

16:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Οσασούνα LaLiga

17:30 Novasports Prime Άρης – Κηφισιά Super League

17:40 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Chile Bio Bio, SS15

17:45 Novasports 4HD Άλκμααρ – Φορτούνα Σιτάρντ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Μπόντρουμσπορ Turkish Basketball Super League

18:05 Novasports 2HD Λοριάν – Μονπελιέ Ligue 1

18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Chile Bio Bio, SS16

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Γιουβέντους Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 6 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο Lega Basket Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Super League

19:30 Novasports Start Κρεμονέζε – Πάρμα Serie B

19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μπέτις – Βαλένθια LaLiga

20:00 OPEN Hybrid Μπόκα Τζούνιορς – Ρίβερ Πλέιτ Copa de la Liga

20:30 Novasports Prime ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Φροζινόνε Serie A

21:45 Novasports 2HD Ρεν – Ναντ Ligue 1

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κονέκτικατ Σαν – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Playoffs

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Κάδιθ LaLiga

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10) - Τα βλέμματα στη Λεωφόρο