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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/5): Τελικός Europa League και μάχη Τσιτσιπά με Μπαένα

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:00 Eurosport 1 Στέφανος Τσιτσιπάς - Καρμπάλες Μπαένα Γαλλικό Όπεν Τένις

12:00 Eurosport 2 Γαλλικό Όπεν Τένις

16:30 ΕΡΤ Sports 1 Μπαρτσελονέτα – Γιουγκ Champions League πόλο

18:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νταρουσάφακα - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

18:00 ΕΡΤ2 Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

19:15 ΕΡΤ3 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ Β Super League 2

19:30 ΕΡΤ2 Μπρέσια – Βουλιαγμένη Champions League πόλο

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τόφας – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ - Αλ Φατέχ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Ίτιχαντ - Αλ Ταΐ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ Sports 1 Προ Ρέκο – Φερεντσβάρος Champions League πόλο

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γκραν Κανάρια - Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σεβίλλη – Ρόμα τελικός UEFA Europa League

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/5): Τελικός Europa League και μάχη Τσιτσιπά με Μπαένα
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