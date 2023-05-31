Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/5): Τελικός Europa League και μάχη Τσιτσιπά με Μπαένα

Αναλυτικά:
12:00 Eurosport 1 Στέφανος Τσιτσιπάς - Καρμπάλες Μπαένα Γαλλικό Όπεν Τένις
12:00 Eurosport 2 Γαλλικό Όπεν Τένις
16:30 ΕΡΤ Sports 1 Μπαρτσελονέτα – Γιουγκ Champions League πόλο
18:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νταρουσάφακα - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
18:00 ΕΡΤ2 Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
19:15 ΕΡΤ3 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ Β Super League 2
19:30 ΕΡΤ2 Μπρέσια – Βουλιαγμένη Champions League πόλο
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τόφας – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ - Αλ Φατέχ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Ίτιχαντ - Αλ Ταΐ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ Sports 1 Προ Ρέκο – Φερεντσβάρος Champions League πόλο
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γκραν Κανάρια - Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σεβίλλη – Ρόμα τελικός UEFA Europa League