Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/4): Ρεβάνς Κυπέλλου και Φάληρο και Champions League με ιταλικό εμφύλιο

Αναλυτικά:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Rolex Monte Carlo Τένις
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Rolex Monte Carlo Τένις
17:30 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ FIBA Basketball Champions League Μπάσκετ
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας Ημιτελικά Ποδόσφαιρο
21:00 Novasports Prime Προμηθέας - Μπουργκ Eurocup Μπάσκετ
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Σκαντίτσι - Άλμπα Μπλαζ CEV Cup Γυναικών Βόλεϊ
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μούρθια - Μάλαγα FIBA Basketball Champions League Μπάσκετ
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μανρέσα – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League Μπάσκετ
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν - Νάπολι UEFA Champions League Ποδόσφαιρο
22:00 MEGA- COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι Champions League Ποδόσφαιρο