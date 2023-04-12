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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/4): Ρεβάνς Κυπέλλου και Φάληρο και Champions League με ιταλικό εμφύλιο

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Rolex Monte Carlo Τένις

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Rolex Monte Carlo Τένις

17:30 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ FIBA Basketball Champions League Μπάσκετ

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας Ημιτελικά Ποδόσφαιρο

21:00 Novasports Prime Προμηθέας - Μπουργκ Eurocup Μπάσκετ

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Σκαντίτσι - Άλμπα Μπλαζ CEV Cup Γυναικών Βόλεϊ

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μούρθια - Μάλαγα FIBA Basketball Champions League Μπάσκετ

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μανρέσα – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League Μπάσκετ

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν - Νάπολι UEFA Champions League Ποδόσφαιρο

22:00 MEGA- COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι Champions League Ποδόσφαιρο

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/4): Ρεβάνς Κυπέλλου και Φάληρο και Champions League με ιταλικό εμφύλιο
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