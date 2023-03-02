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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/3): Τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD 
ATP 500 2023 Dubai Duty Free Tennis Championships Τένις

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD 
ATP 500 2023 Dubai Duty Free Tennis Championships Τένις

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD 
ATP 500 2023 Dubai Duty Free Tennis Championships Τένις

18:00 ΕΡΤ3 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Στίβος

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD 
ATP 500 2023 Dubai Duty Free Tennis Championships Τένις

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD 
Αλ Γουέχντα - Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League Ποδόσφαιρο

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD 
Ολυμπιακός – Ταργκοβίστε CEV Cup Γυναικών

20:00 Novasports Start 
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας EuroLeague Μπάσκετ

20:00 Novasports 5HD 
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις EuroLeague Μπάσκετ

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD 
Ρεζόφ – Κάννες CEV Champions League Γυναικών

21:00 Novasports Prime 
Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές EuroLeague Μπάσκετ

21:45 Novasports 1HD 
Αντβέρπ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Βελγικό πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD 
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Κύπελλο Ισπανίας Ποδόσφαιρο

22:00 Novasports 6HD 
Παρτίζαν - Αλμπα Βερολίνου EuroLeague Μπάσκετ

22:00 Novasports 4HD 
Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague Μπάσκετ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/3): Τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ
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