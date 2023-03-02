Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/3): Τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ

Αναλυτικά:
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2023 Dubai Duty Free Tennis Championships Τένις
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2023 Dubai Duty Free Tennis Championships Τένις
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2023 Dubai Duty Free Tennis Championships Τένις
18:00 ΕΡΤ3
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Στίβος
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2023 Dubai Duty Free Tennis Championships Τένις
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Αλ Γουέχντα - Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League Ποδόσφαιρο
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ολυμπιακός – Ταργκοβίστε CEV Cup Γυναικών
20:00 Novasports Start
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας EuroLeague Μπάσκετ
20:00 Novasports 5HD
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις EuroLeague Μπάσκετ
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Ρεζόφ – Κάννες CEV Champions League Γυναικών
21:00 Novasports Prime
Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές EuroLeague Μπάσκετ
21:45 Novasports 1HD
Αντβέρπ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Βελγικό πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Κύπελλο Ισπανίας Ποδόσφαιρο
22:00 Novasports 6HD
Παρτίζαν - Αλμπα Βερολίνου EuroLeague Μπάσκετ
22:00 Novasports 4HD
Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague Μπάσκετ