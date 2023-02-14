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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/2): Επιστροφή με ματσάρες στο Champions League

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD 
ATP 500 2023 ABN AMRO Open Tένις

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD 
ATP 500 2023 ABN AMRO Open Tένις

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD 
ATP 500 2023 ABN AMRO Open Tένις

16:00 Novasports 6HD 
WTA 500 Qatar Total Energies Open Τένις

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD 
ATP 500 2023 ABN AMRO Open Tένις

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD 
Μπέρνλι – Γουότφορντ EFL Championship Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD 
Μίλαν – Τότεναμ UEFA Champions League Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD 
Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League Ποδόσφαιρο

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD 
ATP 500 2023 ABN AMRO Open Tένις

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/2): Επιστροφή με ματσάρες στο Champions League
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