Το OPEN ανοίγει τα «φτερά» του σε όλο τον κόσμο!

Σε μια σημαντική κίνηση προχωράει το Ανοιχτό Κανάλι, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου οι τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να το παρακολουθήσουν μέσα από την πλατφόρμα της NetTV plus!

Η NetTV Plus είναι η κορυφαία τηλεοπτική πλατφόρμα που προσφέρει στις κοινότητες των ομογενών από την νοτιοανατολική Ευρώπη ό,τι καλύτερο υπάρχει σε περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια και μοναδικό περιεχόμενο οπουδήποτε στον κόσμο. Ως μέλος της United Group – πρωτοπόρου στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μέσων μαζικής επικοινωνίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη – η NetTV Plus δημιουργήθηκε το 2008. Αρχικά προσέφερε περιεχόμενο από τα Βαλκάνια σε χρήστες εκτός της περιοχής.

Επεκτάθηκε το 2020 για να εξυπηρετήσει την ελληνική διασπορά ανά τον κόσμο.

Χάρη στη δέσμευσή της για καινοτομία, η NetTV Plus προσφέρει αδιάλειπτα στους χρήστες λύσεις τεχνολογίας αιχμής και πρακτικές υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται η πλέον υψηλή εμπειρία θέασης. Χάρη στην πλατφόρμα EON TV, οι χρήστες της NetTV Plus μπορούν να παρακολουθούν τα αγαπημένα τους ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια σε μια ευρεία γκάμα συσκευών, όπως έξυπνα τηλέφωνα, τάμπλετ, λάπτοπ και έξυπνες τηλεοράσεις. Η εφαρμογή ΕΟΝ προσφέρει επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως βίντεο κατ’ απαίτηση (Video on demand) ή τηλεοπτικό περιεχόμενο ως και επτά ημέρες μετά την προβολή (Catch up).

Το κανάλι Open Beyond TV συγκαταλέγεται πλέον στην πλατφόρμα NetTV Plus.

