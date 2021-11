Netflix: Ντοκιμαντέρ, παιδικές ταινίες και σειρές που δεν πρέπει να χάσετε τον Δεκέμβριο

Ποιες είναι οι παιδικές ταινίες και σειρές και τα ντοκιμαντέρ που κάνουν πρεμιέρα τον Δεκέμβριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες παιδικές ταινίες και σειρές αλλά και τα ντοκιμαντέρ του Netflix, που βγαίνουν τον Δεκέμβριο είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

Ντοκιμαντέρ

06/12/2021

Voir: Η Ματιά του Δημιουργού / Voir

Μέσα απ’ αυτήν τη συλλογή, λάτρεις του σινεμά ερευνούν τις κινηματογραφικές στιγμές που τους ενθουσίασαν, τους μπέρδεψαν, τους δυσκόλεψαν και τους άλλαξαν για πάντα.

16/12/2021

Puff: Θαύματα του Κοραλλιογενούς Υφάλου / Puff: Wonders of the Reef

Ένα μικρό μπαλονόψαρο ταξιδεύει σε έναν θαυμαστό, μικροσκοπικό κόσμο γεμάτο φανταστικά πλάσματα, αναζητώντας ένα σπίτι στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο.

25/12/2021

Ιστορίες μιας Γενιάς με τον Πάπα Φραγκίσκο: Σειρά μίας σεζόν / Stories of a Generation – with Pope Francis

Ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με άντρες και γυναίκες από όλο τον κόσμο 70 ετών και άνω –γνωστούς και άγνωστους– μοιράζονται ιστορίες τους με νεαρούς σκηνοθέτες.

29/12/2021

Στη Σκηνή του Εγκλήματος: Ο Δολοφόνος της Times Square / Crime Scene: The Times Square Killer

Ο νέος κύκλος της σειράς ντοκιμαντέρ παρουσιάζει πώς σύγχρονα εγκλήματα μας μεταφέρουν με ανατριχιαστικό τρόπο σε στοιχειωμένες ιστορικές τοποθεσίες.

Παιδικές ταινίες και σειρές

03/12/2021

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ: Σεζόν 4 / Jurassic World Camp Cretaceous: Season 4

Οι κατασκηνωτές αφήνουν πίσω τους τη νήσο Νούμπλαρ, αλλά ξεβράζονται σε μια νέα παράξενη περιοχή που είναι γεμάτη απειλές — και καλά κρυμμένα μυστικά.

03/12/2021

Σον, το Πρόβατο: Η Πτήση πριν απ’ τα Χριστούγεννα / Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas

Όταν η προσπάθεια του Σον να βρει μια μεγαλύτερη κάλτσα πάει στραβά, όλη η φάρμα ξεκινάει μια ξέφρενη χριστουγεννιάτικη περιπέτεια – και μάλιστα με έλκηθρο!

07/12/2021

Ο Κόσμος των Κενταύρων: Σεζόν 2 / Centaurworld: Season 2

Η Άλογο ξεκινάει να φτιάχνει στρατό για να πολεμήσει τον Βασιλιά του Πουθενά. Δεν θα ‘ναι εύκολο, αλλά έχει την αγέλη στο πλευρό της — κι η Καβαλάρισσα επέστρεψε.

07/12/2021

Πάμε, Σκυλάκια. Πάμε!: Σεζόν 2 / Go Dog Go: Season 2

Τα σκυλάκια Ταγκ και Σκουτς αγαπούν την περιπέτεια και πάνε παντού σε αυτήν τη σεζόν, από συναρπαστικά μέρη σε όλο το Γαβγούβ μέχρι τη μεγαλούπολη με τα εντυπωσιακά φώτα!

17/12/2021

Μαχητές των Δρόμων: Σπιντάτοι Κατάσκοποι: Σεζόν 6: Επιστροφή στο σπίτι / Fast & Furious Spy Racers: Season 6: Homecoming

Στην τελευταία σεζόν, οι Σπιντάτοι Κατάσκοποι πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο –από τις Άλπεις στην Αρκτική και πίσω στο Λος Άντζελες– σε μια μάχη με τον πιο αμείλικτο εχθρό!

28/12/2021

Παιχνίδια με Μαθηματικά / Word Party Presents: Math!

Μετρήστε, συγκρίνετε σχήματα και βρείτε μοτίβα με τα ζωάκια Φράνι, Μπέιλι, Κιπ, Λούλου και Τίλι που λύνουν προβλήματα με τη βοήθεια των μαθηματικών και του τραγουδιού.