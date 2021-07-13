Το πλήρες πρόγραμμα της ΕΡΤ στους Ολυμπιακούς αγώνες

Οι μεταδόσεις θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 21 Ιουλίου με το πρόγραμμα του ποδοσφαίρου, που προηγείται της τελετής έναρξης που είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου. Λόγω της διαφοράς της ώρας η πλειοψηφία των μεταδόσεων είναι ξημερώματα ή πρωί ώρα Ελλάδος.
Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της ΕΡΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 3
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΙΝΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Ζ)
13:30-15:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ (Ζ)
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 3
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕΞΙΚΟ - ΓΑΛΛΙΑ (Ζ)
14:30-16:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-06:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ ΑΝΔΡΩΝ ΣΚΙΦ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14:00 - 17:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ζ)
22:00 - 01:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (E)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-06:15 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ) ΣΕΙΡΕΣ
06:15-07:00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-18:15 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:15-19:00 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ – TEAM HELLAS
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩN
ΕΡΤ 2
04:00-06:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
06:30-08:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) (Ζ)
08:30-09:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ -49Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:30-10:30 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:30-11:15 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
11:15-12:15 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Τερματισμός (Ζ)
12:15-13:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
13:30-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-05:00 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΙΤΑΛΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ (Ζ)
05:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
07:00-08:00 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Μ)
08:00-10:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
10:00-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ – ΓΑΛΛΙΑ
ΕΡΤ SPORTS
03:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
08:15-11:15 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:30-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
08:30-11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Z)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
03:00-05:30 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
05:30-07:00 ΠΟΛΟ - Α' ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ. ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-18:15 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:15-19:00 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ – TEAM HELLAS
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-04:15 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤSTREET ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
04:15-05:15 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57Κ (Γ) (Ζ)
05:15-06:20 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ. ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
06:20-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ STREET ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-08:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
10:30-11:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 61κ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:45-13:00 ΤΖΟΥΝΤΟ -52 (Γ) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
13:00-14:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 67κ. (Α) (Ζ)
ΖΑΠΙΝΓΚ
15:45-16:30 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57 (Γ) 68 (Α) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-06:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:30-07:40 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ (Ζ)
09:40-10:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
10:30-12:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ)
12:30-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 (Ζ)
13:00-15:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ) Λ: 15:30
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΗΠΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-07:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:10-12:40 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)
14:20-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-14:00 ΤΕΝΙΣ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
08:00-11:45 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ Β' ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
03:00-05:20 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
05:20-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΤΡΙΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
03:00-06:20 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Α) ΦΑΣΗ "64" ΦΑΣΗ "32"(Ζ)
06:20-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ STREET ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-09:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
09:00-09:45 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ. ΣΥΓΧΡ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:50-11:00 ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΣ (Ζ)
11:00-12:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ (Ζ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
12:00-13:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
13:00-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-06:45 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:45-07:40 ΤΕΝΙΣ (Α-Γ) 2ος ΓΥΡΟΣ
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ζ)
09:40-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Α-Γ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:20-09:50 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
09:50 - 11:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΚΗΤ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 55κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
Αρασέ 14:00-14:45 Ζετέ 14:53-15:40 (Back up)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-13:00 ΤΕΝΙΣ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
08:30-11:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:00-16:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Α) ΤΕΛΙΚΟI (Ζ)
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-06:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ)
(Ζ)
06:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΤΡΙΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
03:00-04:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΚΡ. (Ζ)
04:00-05:10 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ ΦΑΣΗ "32" / "16" (Ζ)
05:10-06:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ ΑΕΡΟΒ. ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
06:00-08:45 ΤΖΟΥΝΤΟ -63κ. (Γ) -81κ. (Α) ΦΑΣΗ "32" / ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΦΑΣΗ "16"
08:45-09:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
09:00-10:00 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ. ΣΥΓΧΡ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
10:00-11:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ -59κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ) Αρασέ 10:00-10:45 Ζετέ 10:53-11:40
ΖΑΠΙΝΓΚ: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ
11:45-13:45 ΤΖΟΥΝΤΟ -63 (Γ) / -81 (Α) ΡΕΠΕΣΑΖ - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
ΖΑΠΙΝΓΚ: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ
13:45-16:15 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:30 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ζ)
04:30-06:20 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:20-09:30 ΤΕΝΙΣ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
09:30-10:45 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (Ζ)
10:45-12:20 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (Ζ)
12:20-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ - ΚΙΝΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
08:30-11:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:30-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΦΑΣΗ "16" ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-05:40 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ) (Ζ)
05:40-07:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 5Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΡΤ 2
ΖΑΠΙΝΓΚ
03:30-07:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ ΦΑΣΗ "32" / "16" (Ζ)
04:00 - 07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
04:00-05:00 (Γ) 05:00-06:00 (Α) 06:00-07:00 (Γ)
05:00-07:00 ΤΖΟΥΝΤΟ (Ζ)
07:00-08:30 ΤΖΟΥΝΤΟ 90κ. (Α), 70κ. (Γ) (Ζ)
08:30-09:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ε)
09:00-10:00 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ. ΣΥΓΧΡ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:00-11:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
11:00-13:15 ΖΑΠΙΝΓΚ ΤΖΟΥΝΤΟ 90κ. (Α) 70κ. (Γ) (Ζ)
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
13:15-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-06:45 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 5Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:45-07:40 ΤΕΝΙΣ 3ος ΓΥΡΟΣ (Α) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Γ)
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΗΠΑ - ΙΡΑΝ (Ζ)
09:40-11:00 ΤΕΝΙΣ 3ος ΓΥΡΟΣ (Α) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Γ)
11:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ
17:00-18:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΚΙΝΑ
ΕΡΤ SPORTS
09:00-12:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:00-10:00 (Γ) 10:00-11:00(Α) 11:00-12:00 (Γ)
14:00-16:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-14:00 ΤΕΝΙΣ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1ος ΓΥΡΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-06:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ζ) ΣΚΙΦ Α-Γ ΔΙΚΩΠΟΣ Γ
06:00-07:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:30-05:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΖΑΠΙΝΓΚ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ (Ζ)
07:00-07:30 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ (Ζ)
07:30-09:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ε)
09:00-11:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:00-13:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ (Ζ)
13:00-13:45 ΠΥΓΧΜΑΧΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
13:45-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-07:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
07:00-08:00 ΤΕΝΙΣ (Ζ)
08:00-09:10 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ ΗΠΑ - ΙΤΑΛΙΑ (Ζ)
09:10-11:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Ζ)
11:00-12:20 ΤΕΝΙΣ (Ζ)
12:20-13:30 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ (Ζ)
13:30-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ) Ε: 13:00
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ) Ε: 15:00
ΕΡΤ SPORTS
11:00-12:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 470 / RSX
13:00-13:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6Η ΜΕΡΑ (Ζ)
14:00-15:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
15:00-16:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-14:00 ΤΕΝΙΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΜΕΙΚΤΟΥ
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:45-04:40 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ζ) ΣΚΙΦ Α-Γ / ΟΚΤΑΚΩΠΟΣ Α-Γ ΤΕΛΙΚΟΙ
04:40-06:30 ΒΜΧ ΤΕΛΙΚΟΣ FREESTYLE (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ FREESTYLE (Α)
06:30-07:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 7Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΛΙ 25Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-06:30 ΣΤΙΒΟΣ 1Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:30-07:20 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ (Ζ)
07:20-08:00 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΠΡΟΚΡ. (Ζ)
08:00-09:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΛΙ 25Μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-11:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
11:00-13:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 69-75κ. / +91κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:00-15:00 ΣΤΙΒΟΣ 1Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
15:00-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Ζ)
04:30-06:15 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 7Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:15-13:00 ΤΕΝΙΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΜΕΙΚΤΟΥ
(Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 7Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΡΩΣΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
08:45-09:30 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΕΡΤ SPORTS 2
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
04:00-06:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΙΡΑΝ - ΓΑΛΛΙΑ (Ζ)
06:00-07:00 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 8Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 2Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:00-08:30 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ FINN / 470
08:30-10:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ RSX ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ
10:00-11:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 81κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:45-13:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 57-63κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 2Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
16:00-17:00 FORMULA 1 (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Ζ)
04:30-06:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 8Η ΜΕΡΑ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:00-08:00 ΤΕΝΙΣ
08:00-09:15 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΗΠΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζ)
09:15-12:20 ΤΕΝΙΣ
12:20-13:40 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ (Ζ)
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ – ΤΣΕΧΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
07:00-09:30 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:30-10:45 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ, ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ (Ζ)
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 96κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
06:00-14:00 ΤΕΝΙΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ
14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 9Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-14:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)
συνέχεια από ΕΡΤ 2
14:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:30-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 3Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:00-07:45 ΠΥΓΧΜΑΧΙΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 63-69κ. / 69-75κ. / 75-91κ. / +91κ. (Ζ)
10:30-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)
Έδαφος (Α), Άλμα (Γ), Ίππος, Ασύμμετροι Ζυγοί
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 3Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
16:00-18:15 FORMULA 1 (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) ΑΓΩΝΑΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
04:30-06:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 9Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:00-07:40 ΤΕΝΙΣ
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΓΕΝΤΝΙΝΗ - ΙΑΠΩΝΙΑ (Ζ)
09:40-11:20 ΤΕΝΙΣ
11:20-13:20 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ζ)
13:30-15:00 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Ζ)
15:00-15:45 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
06:00-09:00 ΤΕΝΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ
09:00-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
10:30-13:00 ΤΕΝΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ
ΕΡΤ SPORTS 2
08:30-11:30 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ RADIAL ΤΕΛΙΚΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 4Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 ΠΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΑ (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:30-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 4Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:00-08:30 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 470 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 09/10 (Ζ)
08:30-09:15 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 25Μ. ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:15-11:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 470 ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:00-13:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)
Κρίκοι (Α) Έδαφος (Γ), Άλμα (Α)
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 4Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
04:00-05:15 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ (Ζ)
05:15-05:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
05:30-06:45 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΑ (Ζ)
06:45-07:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
07:00-07:40 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΗΠΑ (Ζ)
09:40-10:45 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζ) Ε: 09:30
10:45-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:00-13:30 ΠΟΛΟ ΙΑΠΩΝΙΑ - Ν. ΑΦΡΙΚΗ (Ζ)
13:30-15:30 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΤΟΥΕΤΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ
15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΕΝΥΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
10:00-10:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 87κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
Αρασέ 10:00-10:45 Ζετέ 10:53-11:40
12:00-12:30 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +87κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
Αρασέ 14:00-14:45 Ζετέ 14:53-15:40
ΕΡΤ SPORTS 2
14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
03:00-05:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 63-69κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-06:35 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:35-07:45 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 57-60κ. (Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 54-57κ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:45-08:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
08:30-09:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ FINN (Ζ) ΤΕΛ. ΙΣΤ. ΜΙΤΑΚΗΣ
09:00-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:30-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)
Δίζυγο, Δοκός, Μονόζυγο
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
16:00-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
04:00-06:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
06:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ B' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (E)
07:00-07:40 ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
συνέχεια στο ERT Sports
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:40-10:30 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ) Ε: 09:30
10:30-11:20 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
11:20-13:20 ΜΠΑΣΚΕΤ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:20-13:50 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-04:50 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-09:00 ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:00-13:00 ΒΟΛΕΪ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:50-15:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 109κ. Α (Ζ)
15:30-17:00 ΒΟΛΕΪ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) έναρξη 15:00
ΕΡΤ SPORTS 2
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
04:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 6Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΤΟΥΕΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
03:00-06:30 ΣΤΙΒΟΣ 6Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:30-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ PARK ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-08:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
08:30-10:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 470 (Γ) 470 (Α) ΤΕΛΙΚΗ (Ζ)
10:00-11:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:30-12:45 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ PURSUIT (Α) ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΠΡΙΝΤ (Α) ΦΑΣΗ "1" (Ζ)
12:45-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 6Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
04:00-06:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
06:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ B' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (E)
07:00-09:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-09:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
09:30-10:45 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
10:45-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:00-13:50 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-05:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-10:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ +91κ. ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 75-81κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
15:00-16:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
16:00-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
08:00-:09:15 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:00-15:15 ΙΠΠΑΣΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟ (Ζ)
15:15-16:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +109κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
05:30-07:00 ΠΑΛΗ 53Κ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΑΣΗ "16" /ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-10:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
10:30-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ 20χλμ. ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
12:00-12:50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:50-15:00 ΠΑΛΗ 53Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 57Κ. / 86κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
03:00-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:00-06:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
06:30-07:15 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ PARK (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:15-09:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) Ε:07:00
09:00-09:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Ε)
09:30-13:00 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ OMNIUM ΑΝΔΡΩΝ
ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΔΡΩΝ ΚΕΪΡΙΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13:00-15:45 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
15:45-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
23:30 - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ) ΒΑΔΗΝ 50K
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
04:00-05:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:00-07:15 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
07:15-09:15 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
9:15-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
10:30-10:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-12:30 ΧΑΝΤΜΠΟΛ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
12:30-14:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ BOULDERING (Ζ)
14:00-16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
15:50-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
09:30-10:45 ΠΟΛΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
11:00-11:35 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Ζ)
12:30-14:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ BOULDERING (Ζ)
15:10-16:20 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
09:00-10:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 69-75κ. ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 52-57κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
15:00-17:00 ΒΟΛΕΪ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
05:30-06:50 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 (Ε) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:00-03:30 ΣΤΙΒΟΣ 8Η ΜΕΡΑ 50χλμ ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) (συνέχεια από προηγούμενο βράδυ)
03:30-05:00 (Ε)
05:00-07:30 ΠΑΛΗ 53Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
65Κ. ΑΝΔΡΩΝ Α' ΓΥΡΟΣ / ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
07:30-08:00 (Ε)
08:00-09:45 ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ 81-91 (Α) (Γ)
09:45-10:30 50ΧΛΜ. ΒΑΔΗΝ (Ε)
10:30-12:15 ΣΤΙΒΟΣ 8Η ΜΕΡΑ - 20ΧΛΜ. ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
12:15-12:40 ΠΑΛΗ 65Κ. (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
12:40-13:45 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ BOULDERING (Ζ) Ε:12:30, Λ: 14:00
13:45-17:00 ΣΤΙΒΟΣ 8Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:00-05:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-09:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:00-09:30 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:30-10:45 ΠΟΛΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:45-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-12:30 ΧΑΝΤΜΠΟΛ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
12:30-13:30 ΠΟΛΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 5-8 (Ζ) Ε:12:20
13:50-15:00 ΠΟΛΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
15:00-17:00 ΒΟΛΕΪ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
14:00-16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
16:00-17:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
08:00-09:15 ΠΟΛΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 5-8 (Ζ)
11:00-11:35 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Ζ)
12:30-14:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ BOULDERING (Ζ)
14:45-15:30 ΠΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 53Κ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-16:20 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
05:30-06:50 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 (Ε) ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
01:00-03:45 ΣΤΙΒΟΣ 9Η ΜΕΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
03:45-06:45 ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ (Ζ)
06:45-08:00 ΣΤΙΒΟΣ 9Η ΜΕΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
08:00-09:30 ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 48-52 (Α), 48-51 (Γ), 69-75 (Α), 64-69 (Γ)
09:30-12:00 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
12:00-12:45 ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ (Ε)
12:45-13:00 ΠΑΛΗ 65Κ. (Α) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 9Η ΜΕΡΑ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ 3
05:30-07:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
07:30-09:00 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:30-11:45 ΠΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
11:45-12:30 (Ε)
12:30-14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
14:30-15:15 (Ε)
15:15 - 17:45 ΒΟΛΕΪ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
13:30-15:00 ΠΑΛΗ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ 65Κ. (Α), 97Κ. (Α)
15:00-16:45 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
14:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗ (Ζ)
Έναρξη 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
05:20-07:00 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΠΡΙΝΤ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ, KEIRIN (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ OMNIUM (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
14:00-17:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ (Ζ)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
01:00-03:30 ΣΤΙΒΟΣ 10Η ΜΕΡΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
03:30-05:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 7-8 (Ζ)
05:00-07:00 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
07:00-07:40 (Ε)
07:40-09:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:00-10:45 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
10:45-13:00 ΣΤΙΒΟΣ 10Η ΜΕΡΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ε)
ΕΡΤ 3
03:00-05:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
05:00-05:30 (Ε)
05:30-07:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-10:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ & ΑΠΟΝΟΜΗ (Ζ)
10:00-10:30 (Ε)
10:30-11:45 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
05:00-06:15 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5-6 (Ζ)
08:00-09:30 ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 57-60 (Γ), 57-63 (Α), 69-75 (Γ), +91 (Α)
ΕΡΤ SPORTS 2
07:40-09:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-10:45 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)