Καταγγελία για λογοκρισία στην ΕΡΤ: «Στο μοντάζ έμαθα ότι το ρεπορτάζ μου κόβεται...»

Σοβαρή καταγγελία από τη δημοσιογράφο Μάχη Νικολάρα, που κάνει λόγο για κόψιμο του ρεπορτάζ της στην ΕΡΤ, το οποίο αφορούσε τη λογοκρισία στα social media.

Στην καταγγελία της η έμπειρη δημοσιογράφος αναφέρει στο facebook:

Ήμουν στο μοντάζ όταν έμαθα ότι το ρεπορτάζ μου κόβεται και ετοιμάζεται εσπευσμένα άλλο θέμα για να αντικαταστήσει το δικό μου. Ακολούθως ενημερώθηκα και επισήμως ότι το ρεπορτάζ μου δεν θα παίξει αν και ήταν πλέον έτοιμο και προγραμματισμένο για το επεισόδιο της εκπομπής «Ειδικές Αποστολές» που προβλήθηκε τη Δευτερά 12/4.

Γιατί κόπηκε ένα θέμα για τη λογοκρισία στα social media; Εξήγηση σοβαρή και τεκμηριωμένη δεν έλαβα αν και το ζήτησα πολλές φορές και γραπτώς και προφορικά.

Έχω τις υποψίες μου βέβαια, για τους πραγματικούς λόγους που κόπηκε όχι μόνο το συγκεκριμένο θέμα αλλά και άλλα που θα αναφέρω παρακάτω. Άλλωστε, τόσα χρόνια στην ΕΡΤ, γνωρίζω και για το φόβο και για την άγνοια και για τον υπερβάλλοντα ζήλο και για την προκατάληψη που σκιάζουν τα γραφεία όπου λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις.

Προς το παρόν όμως θα μείνω στα γεγονότα.

Γεγονός 1ο, το ρεπορτάζ αφορά στο περιβόητο content moderation, την διαχείριση περιεχομένου στα social media και με ποιους τρόπους φτάνει στη λογοκρισία ή τη φίμωση απόψεων.

Μιλούν η φωτορεπόρτερ της Eurokinissi, Tatiana Bolari και ο Konstantinos Poulis από το The Press Project, για τον αποκλεισμό φωτογραφιών, ειδήσεων και σχολίων σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από την απεργία πείνας του Κουφοντίνα. Το Facebook παραδέχθηκε το λάθος, όπως και σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις, και ήρε τις ποινές. Μιλά επίσης ο κυψελιώτης ράπερ, Νέγρος του Μοριά @blackmorris37 που του κατέβασαν το Instagram με 110.000 αναφορές, και ο λογαριασμός του επανήλθε μετά από 3 μέρες. Μιλά ο Vasilis Bibas, υπεύθυνος για τα social media της Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Οnassis Cultural Centre Athens που φώτισε τον Οκτώβριο το κτήριο της με το πρόσωπο του Ζακ Κωστόπουλου και η σχετική ανάρτηση όχι μόνο κατέβηκε αλλά ακόμη δεν έχει ανέβει. Επίσης, εξηγούν τους μηχανισμούς ελέγχου, θέτουν το καθολικό πλέον αίτημα για διαφάνεια και αναλύουν τη διεθνή διάσταση του θέματος, ο αν. καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Τουλούζης και συγγραφέας του βιβλίου αναφοράς «Το ολιγοπώλιο του διαδικτύου» Νίκος Σμυρναίος και ο ερευνητής Charis Papaevangelou. Συμμετέχει και η επικεφαλής της ελληνικής ομάδας τoυ Get The Trolls Out.

Γεγονός 2ο, έπεσε τέτοιος πανικός να μην παίξει αυτό το θέμα για τη λογοκρισία στα social media που παραγγέλθηκε άρον άρον και εκτελέστηκε άλλο θέμα για να αντικαταστήσει το «ενοχλητικό» και να μην ακυρωθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά η προβολή της εκπομπής λόγω… κομμένου ρεπορτάζ. Στα κόκκινα ο μηχανισμός με την αλλαγή του προγραμματισμού στη σύνθεση του επεισοδίου. Τρείς Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι αποκάτω σε αναμμένα κάρβουνα την περασμένη Δευτέρα το απόγευμα για να προλάβει να είναι έτοιμο το επεισόδιο στην ώρα του.

Γεγονός 3ο, και στο προηγούμενο επεισόδιο κόπηκε την τελευταία στιγμή ρεπορτάζ για την αστυνομική βία. Γι’ αυτό και στις 29 Μαρτίου δεν έπαιξε το προγραμματισμένο επεισόδιο αλλά live συζήτηση στο πλατό!

Γεγονός 4ο, δεν έχουν παίξει εδώ και ένα χρόνο, τουλάχιστον δύο θέματα που έχουν δουλευτεί για αυτή την εκπομπή. Ζητήθηκε να συμπληρωθούν με τις θέσεις των αρμόδιων υπουργών και έκτοτε παραμένουν στο συρτάρι.

Γεγονός 5ο, στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και δύο ωριαία επεισόδια του ΕΡΤreport, της βραβευμένης εκπομπής έρευνας που κόπηκε, χωρίς την παραμικρή εξήγηση, με την αλλαγή διοίκησης μετά τις εκλογές. Τα ρεπορτάζ αφορούσαν στο προσφυγικό και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις για την τοξικοεξάρτηση. Η ατζέντα όμως έχει αλλάξει με τίς καταγγελίες για επαναπροωθήσεις και τη διάλυση του ΚΕΘΕΑ.

Περιμένω που λέτε εδώ και μια βδομάδα και ούτε φωνή ούτε ακρόαση για το πότε θα παίξει το ρεπορτάζ για τη λογοκρισία στο Facebook και τα άλλα social media και τι αλλαγές θέλουν τέλος πάντων. Και έφτασα τόσο πάνω αναζητώντας απαντήσεις, που παραπάνω δεν έχει. Εις μάτην…

Οπότε είπα να το βγάλω από μέσα μου και να καθησυχάσω και εκείνους τους ευαίσθητους βουλευτές ότι δεν χρειάζεται να τρέχουν στη Βουλή για να ζητήσουν από την ΕΡΤ να ελέγχει το περιεχόμενο των εκπομπών. Το κάνει ήδη από μόνη της.