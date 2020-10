Τα Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS 2020 στο OPEN TV

Ο απόλυτος θεσμός ομορφιάς της χώρας, τα Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS 2020 γιόρτασε φέτος τα 10 χρόνια ζωής του και το θέαμα για όσους παρευρέθησαν, ήταν φαντασμαγορικό.

Ο απόλυτος θεσμός ομορφιάς και πολιτισμού σε μία περίοδο δύσκολη για την Ελλάδα, που βάλλεται από παντού, εν μέσω πανδημίας και ελληνοτουρκικών εντάσεων και έχοντας μια σειρά δυσμενών καιρικών φαινομένων, πραγματοποιήθηκε και άφησε τους πάντες άφωνους εκ του αποτελέσματος.

Ο πολυπληθέστερος θεσμός ομορφιάς της χώρας θα προβληθεί τηλεοπτικά μέσα από την συχνότητα του OPEN TV το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Ακριβώς μετά το JUST THE 2 OF US όλος ο κόσμος συντονίζεται και βλέπει την Ομορφιά εν δράση. Η ώρα προβολής επιλέχθηκε με ακρίβεια 00.45 ώστε όλοι να μπορούν να το απολαύσουν και ημέρα Σάββατο .

Την λαμπερή βραδιά παρουσιάζουν η εκθαμβωτική ηθοποιός Νικολέτα Καρρά και ο πρόεδρος του GS MEDIA GROUP,Γιώργος Κούβαρης, μαζί τους η μοναδική Μάγκυ Χαραλαμπίδου και ο dj Stefan.

Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν ονόματα από όλους τους χώρους , των Τεχνών , γραμμάτων , επιστημών , και του επιχειρείν, όπως , Στέλιος Κρητικός, Δημήτρης Στρέπκος, Κατερίνα Τσάβαλου, Σπύρος Τσουσάνης, Σόφη Ζανίνου, Μεγακλής Βιντιάδης, Έλενα Γεωργαντά, Κυριάκος Κερανόπουλος, Λίνα Τουπεκτσή, Αλέξανδρς Καλλέργης, Lila Nova, Tereza …..

Πάρτε Θέση και νοιώστε και εσείς Star από το σπίτι σας.....

Τα υπόλοιπα στις οθόνες σας!