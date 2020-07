Τιμοκατάλογος Πέτσα: Τα 5 κριτήρια με τα οποία μοιράστηκαν τα λεφτά

Το μυστήριο λύθηκε. Επιτέλους έγιναν γνωστά τα κριτήρια με τα οποία μοιράστηκε δημόσιο χρήμα στα ΜΜΕ. Ο Γιάννης Αυλακιώτης έχει τις λεπτομέρειες.

Παρά την απεγνωσμένη προσπάθεια των εξυγιαντών της οικονομίας φίλοι μου να ανακαλύψουν σκάνδαλο στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ για το «Μένουμε σπίτι», η αλήθεια είναι ότι η λίστα Πέτσα είναι μνημείο καθαρότητας και σοσιαλισμού. Με το που τη διαβάζεις φωταγωγούνται αυτόματα τα παλιά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη. Αν την παίξεις ανάποδα θα ακούσεις τον Κατσιφάρα να τραγουδάει μαζί με τον Τσοβόλα «Ξη- με- ρώ- μα –τα δίνεις επιδόματα». Καταλαβαίνεις όμως ότι δεν υπάρχει η παραμικρή οσμή σκανδάλου αν ψάξεις στο alexa να βρεις τα μισά site της λίστας. Με το που γράφεις το όνομα, δεν σου βγάζει θέση στην Ελλάδα, αλλά αυτόματη ένδειξη: «Βάλε ένα χεράκι να ψάξουμε μαζί (αν έχεις κουράγιο)».

Όσο για τους υπερβολικούς που λένε ότι πήρε λεφτά μέχρι και ο Βήμα Fm που έχει κλείσει απ’ το 2017, δεν αντιλαμβάνονται τη δυσκολία του εγχειρήματος. Γιατί διαχρονικά είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία των Μέσων του προέδρου που είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσεις. Είτε κλειστά, είτε ανοιχτά τα ίδια νούμερα κάνουν.

Το Blog φίλοι μου για να κλείσει το στόμα των άπιστων Θωμάδων έκανε ρεπορτάζ και έμαθε την αλήθεια. 5 ήταν τελικά τα κριτήρια με τα οποία επιλέχτηκε τι ποσό θα πάρει κάθε site.

1) Οι μοναδικοί επισκέπτες του.

Αν το site κατορθώσει να αποδείξει ότι οι 5 επισκέπτες που έχει είναι και οι μοναδικοί του κι ότι ο αριθμός δεν πρόκειται να αυξηθεί, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί συνωστισμός στον server κερδίζει το πρώτο δεκαχίλιαρο. Αν μετά στείλει και μια λίστα με τα ονόματα και των 5 μοναδικών επισκεπτών του για να αποδείξει ότι υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα στον αναγνώστη και τον ιδιοκτήτη και ότι δεν τον βλέπει απλά ως αριθμό, τότε το ποσό ανεβαίνει στα 20.000 ευρώ. Αν αποδείξει κι ότι ο ένας απ’ τους 5 διαβάζει καθημερινά Γαβαθιώτη πάει στα 40.000 (τα +20.000 ευρώ είναι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης εναλλακτικών μεθόδων ενεργειακής εκκένωσης που θα αντικαταστήσουν την παραδοσιακή, milko+τυρόπιτα).

2) Πόσο ψηλά στις αναζητήσεις της google βγαίνει το site όταν πληκτρολογείς τις παρακάτω λέξεις- κλειδιά:

# Πέτσας, τρίχες, κούρεμα, αισθάνομαι τυχερός, enter

# Μωυσής, τι γκόμενος είσαι εσύ, πως τους πετσόκοψες έτσι, γεννήθηκες τυχερός, enter

# Αυγενάκης, καλύτερος υφυπουργός στην ιστορία του αθλητισμού, ικανός και αντικειμενικός, όχι δεν είναι ιός, αισθάνομαι αυλικός, enter

# 3 λάπτοπ, 2 air condition, δωρεά, αυθεντικές μάρκες Πατσατζόγλου, αισθάνομαι πρωθυπουργός enter

3) Τα χρόνια λειτουργίας του site

Η κυβέρνηση με σύνθημα «τόπο στα νιάτα» επιβραβεύει με αρχικό ποσό κίνησης 25.000 ευρώ, site που δημιουργήθηκαν 24 ώρες μετά την έναρξη της καμπάνιας και έδειξαν τη δυναμική τους με το καλημέρα. Αν την πρώτη μέρα λειτουργίας τους είχαν έναν μοναδικό επισκέπτη, τότε βάσει της απλής μεθόδου των δεκατριών σε 4.345.678 μέρες θα έχουν 4.345.678 επισκέπτες.

35.000 παίρνουν τα site που βρίσκονται ακόμα υπό κατασκευή (επίδομα για τα πρώτα μπετά) και 50.000 ευρώ site που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους 2 μήνες μετά το πέρας της καμπάνιας, λόγω της δύναμης της πειθούς τους. Αν κατάφεραν να πείσουν τον Πέτσα ότι λειτουργούν ήδη, θα δυσκολευτούν να πείσουν 10 μ@λ@κ@ς να μείνουν κλειδωμένοι σπίτι τους στην καραντίνα;

4) Το brand name του site

- 30.000 ευρώ για site που ακούς το όνομά του για πρώτη φορά (μόλις μάθεις όμως ότι πήρε 30.000 ευρώ θα το θυμάσαι για όλη σου τη ζωή).

- 50.000 ευρώ για site τόσο αναγνωρίσιμο που με το που ακούνε το όνομα του 100 τυχαία άτομα στο δρόμο και τα 100 λένε το ίδιο πράγμα: «Καλά, ε, μιλάμε για site που δεν υπάρχει».

- 100.000 ευρώ για site που έχει στο domain του όνομα βαρύ σαν ιστορία (ξεκινάει από “Bo” τιμώντας τον αγωνιστή παίκτη του θρυλικού Survivor 1).

5) Η αξιοπιστία του Μέσου

Το κρατικό χρήμα πρέπει να μοιράζεται μόνο σε Μέσα που σε βάθος χρόνου έχουν αποδείξει το κύρος και την αξιοπιστία τους. Αναλυτικά ο τιμοκατάλογος για τις ναυαρχίδες της αξιοπιστίας:

- 9000 ευρώ αν είσαι πολύ μπροστά απ’ την εποχή σου και έχεις διακρίνει από την πρώτη τσαρουχιά ότι ο Μπόρχα είναι ο νέος Ρονάλντο που θα σημειώνει πάνω από 25 γκολ τη χρονιά

- 130.000 ευρώ αν έχεις γράψει τουλάχιστον 300 φορές τον τελευταίο χρόνο ότι απεχθάνεσαι τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες κι έχεις δεσμευτεί ότι εσύ δεν πρόκειται να νταραβεριστείς με το δημόσιαχαχαχαχαχα.

-150.000 ευρώ αν την βραδιά που θα δημοσιοποιηθεί η λίστα Πέτσα ακολουθήσεις τον χρυσό κανόνα: The first rule of Petsas List is: You do not talk about Petsas List

-300.000+ αν τα Μέσα σου τηρούν τους κανόνες του social distancing: α) Κρατούν αποστάσεις από την κριτική στην κυβέρνηση β) Οι αναγνώστες τους δεν συνωστίζονται ποτέ γιατί όλοι μαζί δεν γεμίζουν ούτε τηλεφωνικό θάλαμο γ) Ξεπλένουν καθημερινά χέρια και προέδρους. Πολύ σχολαστικά.