«Ντου» στον Χατζηνικολάου για τη συνέντευξη Μητσοτάκη - Xαμός στο twitter

Πολύ σκληρά σχόλια επιφύλαξαν οι χρήστες του Twitter στον Νίκο Χατζηνικολάου με αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη εχθές το βράδυ στον ΑΝΤ1!

Η πλειοψηφία των χρηστών στάθηκε περισσότερο στις ερωτήσεις του δημοσιογραφου στις οποιες διέκριναν (για να το μεταφέρουμε κομψά) μηδενικό βαθμό δυσκολίας… και ελαχιστα εως καθόλου στις απαντήσεις του πρωθυπουργού!

Το αποτέλεσμα ήταν ο Νίκος Χατζηνικολαου στους καλόπιστους χρήστες να εξηγεί οτι η εκπομπή “Ενώπιος ενωπίω” παραδοσιακά αναδείκνυε το ανθρώπινο προφίλ των καλεσμένων και λιγότερο (οταν φιλοξενούσε πολιτικούς) το πολιτικό… Ενώ στους υπόλοιπους χρήστες και ειδικότερα σε εκείνους με ειρωνικά ή προσβλητικά σχόλια τους μπλοκάρισε!

Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα ενδεικτικά σχόλια για το ύφος των ερωτήσεων:

– Κύριε Χατζηνικολάου μου, έχει γυρίσει σπίτι ο άνθρωπος και ούτε ντολμαδάκια μπορεί να φάει, ούτε μπάσκετ να παίξει, ούτε στη Μαρέβα να μιλήσει με τέτοιο σφυροκόπημα. Αύριο θα πάρει βιταμίνες να συνέλθει #EnwpiosEnwpiw

Μαντάμ Σουσου

– Σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις όπως αυτή του Μητσοτάκη στον Χατζηνικολάου πρέπει να υπάρχει πάνω δεξιά στην οθόνη η ένδειξη “προσοχή, σκληρές ερωτήσεις”. Μπορεί να βλέπουν και παιδιά.

Manolis Grigorakis

– Επειδή δεν είδα τη συνέντευξη του πρωθυπουργού μας, ξέρει κανείς αν τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου, ποιό είναι το αγαπημένο του φαγητό, ή μας άφησε στα μαύρα σκοτάδια;

#EnwpiosEnwpiw

Anarxos

-Διαφημίσεις και συνεχίζουμε με καυτές ερωτήσεις που απασχολούν τον λαό. Ποιό είναι το αγαπημένο σας φαγητό.

Και δεν είναι τρολιά, αυτή την ερώτηση προανήγγειλε ο χ/νίκος. You can’t make this shit up.

Gerogriniaris

Τέλος, ακολουθούν – ενδεικτικά παλι, δυο σχόλια θετικά για τον δημοσιογραφο και τη συνέντευξη:

– Δυναμικό ξεκίνημα για τον 2ο κύκλο του #EnwpiosEnwpiw με τον έμπειρο & καταξιωμένο δημοσιογράφο @NChatzinikolaou που “ξεκλειδώνει” τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια διαφορετική συνέντευξη – προσωπική εξομολόγηση. Καλή αρχή!

Garyfallia Aidarini

– Ο Χατζηνικολαου ηταν, ειναι και θα παραμεινει ενας απο τους καλυτερους δημοσιογραφους της τηλεόρασης. #EnwpiosEnwpiw

Το Ιερό Τέρας

Πηγή: enimerosi24.gr