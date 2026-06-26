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«Εάν καταφέρει να…»: Η ατάκα με νόημα του Λαζόπουλου για τη Μαρία Καρυστιανού την οποία πόσταρε και η ίδια

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Τι σχολίασε ο ίδιος για το βήμα που της έδωσε.

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«Εάν καταφέρει να…»: Η ατάκα με νόημα του Λαζόπουλου για τη Μαρία Καρυστιανού την οποία πόσταρε και η ίδια