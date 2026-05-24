Χρόνος ανάγνωσης 1’ MEDIA «Οι Άλλοι» έρχονται στον ALPHA: Οι 6 πρωταγωνιστές της νέας σειράς θρίλερ της ερχόμενης σεζόν 24-05-2026 17:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η νέα σειρά θρίλερ του ALPHA, «Οι Άλλοι», έχει ήδη βρει τους βασικούς πρωταγωνιστές της και είναι έτοιμη να ξεκινήσει γυρίσματα. H σειρά που περιμένει... σύσσωμη η Ελλάδα μπαίνει σε στάδιο παραγωγής. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr Με τις χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε φαγητό και διαμονή: Το νησί με τις 100 παραλίες είναι απόλαυση τον Σεπτέμβρη menshouse.gr Ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Τεστ ευφυΐας 10 ερωτήσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ έχεις IQ 130 menshouse.gr Επιδότηση-μαμούθ για το «Σόι σου» – Τόσα εκατ. ευρώ θα εισπράξει ο ALPHA για τα νέα επεισόδια dailymedia.gr Με… γλυκό τον 13ο μισθό: Τα 3 +1 οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκη instanews.gr Η κίνηση -ματ του Ανδρουλάκη: Το πρόσωπο με το οποίο θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα instanews.gr Πέρασαν στα ψιλά, όμως έσκισαν: Οι 2 επενδύσεις στο ελληνικό Dragons’ Den που έβγαλαν πολλά λεφτά menshouse.gr Κίνηση-ματ: Ο νέος ισχυρός άνδρας στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr «Οι Άλλοι» έρχονται στον ALPHA: Οι 6 πρωταγωνιστές της νέας σειράς θρίλερ της ερχόμενης σεζόν SHARE