«Οι Άλλοι» έρχονται στον ALPHA: Οι 6 πρωταγωνιστές της νέας σειράς θρίλερ της ερχόμενης σεζόν

Η νέα σειρά θρίλερ του ALPHA, «Οι Άλλοι», έχει ήδη βρει τους βασικούς πρωταγωνιστές της και είναι έτοιμη να ξεκινήσει γυρίσματα.

H σειρά που περιμένει... σύσσωμη η Ελλάδα μπαίνει σε στάδιο παραγωγής. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr