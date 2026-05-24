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«Οι Άλλοι» έρχονται στον ALPHA: Οι 6 πρωταγωνιστές της νέας σειράς θρίλερ της ερχόμενης σεζόν

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Η νέα σειρά θρίλερ του ALPHA, «Οι Άλλοι», έχει ήδη βρει τους βασικούς πρωταγωνιστές της και είναι έτοιμη να ξεκινήσει γυρίσματα.

H σειρά που περιμένει... σύσσωμη η Ελλάδα μπαίνει σε στάδιο παραγωγής. 

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«Οι Άλλοι» έρχονται στον ALPHA: Οι 6 πρωταγωνιστές της νέας σειράς θρίλερ της ερχόμενης σεζόν