«Έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος Ηρακλής Κοτζιάς - Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε ο αθλητικογράφος Ηρακλής Κοτζιάς, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και στη μεγάλη οικογένεια του αθλητισμού.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς διακρίθηκε για το ήθος του, τη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που έδειχνε στους νέους δημοσιογράφους.

Ξεκίνησε την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της «Απογευματινής», την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα, είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας «Δικέφαλος». Επίσης, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ» το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησεογραφικών εκπομπών της. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος, που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία της εξόδιου ακολουθίας θα ανακοινωθούν σύντομα.