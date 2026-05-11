Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει με το… NFL και το streaming;

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί γιατί μπαίνει στο μικροσκόπιο το μοντέλο δισεκατομμυρίων της λίγκας

Το NFL βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σοβαρότερες πολιτικές και επιχειρηματικές πιέσεις των τελευταίων δεκαετιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια για το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παρακολούθησης των αγώνων μέσω streaming υπηρεσιών, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κυβερνητικής παρέμβασης.

Η συζήτηση δεν αφορά απλώς το αν οι φίλαθλοι πληρώνουν περισσότερα για να βλέπουν αμερικανικό ποδόσφαιρο. Αφορά τον ίδιο τον πυρήνα του οικονομικού μοντέλου του NFL, ενός μηχανισμού που παράγει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και στηρίζεται σε ειδική αντιμονοπωλιακή προστασία που έχει δοθεί από το αμερικανικό κράτος εδώ και 65 χρόνια.

Το τελευταίο διάστημα η λίγκα έχει μεταφέρει ολοένα περισσότερους αγώνες σε πλατφόρμες όπως το Netflix, το Amazon Prime Video, το Peacock και το YouTube, υποχρεώνοντας ουσιαστικά τους φιλάθλους να διατηρούν πολλαπλές συνδρομές για να έχουν πλήρη πρόσβαση στη σεζόν. Και κάπου εκεί, η πολιτική μυρίστηκε αίμα. Ή ψήφους. Στις ΗΠΑ συνήθως πάνε πακέτο αυτά τα δύο.

Η παρέμβαση Τραμπ και το μήνυμα προς το NFL

Σε συνέντευξή του στην δημοσιογράφο Σέριλ Άτκισον, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στη στρατηγική της λίγκας, δηλώνοντας ότι «παίρνουν το ποδόσφαιρο από πολύ κόσμο» και ότι «θα μπορούσαν να σκοτώσουν τη χρυσή χήνα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ένας μέσος φίλαθλος χρειάζεται πλέον συνδρομές σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες για να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες της χρονιάς, σημειώνοντας ότι το συνολικό κόστος μπορεί να ξεφύγει δραματικά για μια οικογένεια.

Μπορεί ο ίδιος να υπερέβαλε λέγοντας ότι ο κόσμος θα πληρώνει «1.000 δολάρια ανά παιχνίδι», όμως το βασικό πολιτικό μήνυμα ήταν σαφές. Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να τοποθετηθεί υπέρ του μέσου καταναλωτή απέναντι σε ένα αθλητικό και τηλεοπτικό οικοσύστημα που μετατρέπεται ολοένα περισσότερο σε πολυτελές προϊόν.

Και το timing μόνο τυχαίο δεν είναι. Το NFL αποτελεί το ισχυρότερο αθλητικό brand στις ΗΠΑ, με τεράστια επιρροή σε τηλεθέαση, διαφήμιση και πολιτικό κοινό. Οποιαδήποτε σύγκρουση μαζί του τραβά αυτομάτως την προσοχή της κοινής γνώμης.

Η αντιμονοπωλιακή εξαίρεση του 1961

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ο περίφημος Sports Broadcasting Act του 1961, νόμος που υπέγραψε τότε ο Τζον Κένεντι και ο οποίος επιτρέπει στο NFL να διαπραγματεύεται συλλογικά τα τηλεοπτικά του δικαιώματα.

Χωρίς αυτή την εξαίρεση, η λίγκα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως καρτέλ, αφού οι ομάδες πουλούν από κοινού ένα προϊόν αντί να διαπραγματεύεται η καθεμία ξεχωριστά. Αυτό το μοντέλο είναι που επέτρεψε στο NFL να υπογράφει κολοσσιαίες συμφωνίες με τα αμερικανικά δίκτυα και να μοιράζει σχεδόν ισόποσα τα έσοδα στις ομάδες.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του πιο ισορροπημένου οικονομικά πρωταθλήματος στις ΗΠΑ. Μικρές αγορές όπως το Κάνσας Σίτι μπορούσαν να χτίσουν δυναστείες, ενώ ομάδες από Νέα Υόρκη ή Λος Άντζελες δεν αποκτούσαν αυτόματα πλεονέκτημα μόνο λόγω αγοράς και εσόδων.

Το πρόβλημα για το NFL είναι ότι ο νόμος του 1961 αφορά παραδοσιακή ελεύθερη τηλεόραση και όχι streaming πλατφόρμες του 2026. Εκεί ακριβώς πατούν πλέον η FCC και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο φόβος για το μέλλον του μοντέλου

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν αν η επέκταση του NFL στις συνδρομητικές streaming υπηρεσίες αλλοιώνει τους όρους της αντιμονοπωλιακής εξαίρεσης. Διότι όταν ένα προϊόν γίνεται κατακερματισμένο, ακριβό και διαθέσιμο μόνο μέσω πολλών ιδιωτικών πλατφορμών, τότε η δικαιολογία περί «δημόσιου οφέλους» αποδυναμώνεται.

Και εδώ μπαίνουν τα πραγματικά μεγάλα χρήματα.

Το NFL έχει ήδη συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων με τηλεοπτικά δίκτυα και streaming κολοσσούς μέχρι το 2030 και μετά. Το Netflix μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, το YouTube πληρώνει τεράστια ποσά για το Sunday Ticket, ενώ η Amazon έχει μετατρέψει το Thursday Night Football σε βασικό προϊόν της πλατφόρμας της.

Αν όμως το αμερικανικό κράτος αποφασίσει ότι το μοντέλο αυτό παραβιάζει το πνεύμα της νομοθεσίας, τότε το NFL μπορεί να βρεθεί μπροστά σε τεράστιες νομικές και οικονομικές αναταράξεις.

Και αυτό είναι το σημείο που προκαλεί πραγματική ανησυχία στη λίγκα. Όχι οι δηλώσεις Τραμπ καθαυτές, αλλά το γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και χρόνια υπάρχει συντονισμένη πολιτική και ρυθμιστική πίεση πάνω στο οικονομικό της οικοδόμημα.

Το NFL παραμένει το πιο ισχυρό αθλητικό προϊόν της Αμερικής. Αλλά ακόμη και οι αυτοκρατορίες έχουν ένα όριο πριν αρχίσει η υπερβολική απληστία να γυρίζει μπούμερανγκ.

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