Οικονόμου: «Μπράβο στην ΑΕΚ, αλλά μέχρι τα 48 του Ολυμπιακού έχει δρόμο ακόμα» (vid)

Παρότι δεν... τσιγγουνεύτηκε τα συγχαρητήρια προς την ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Δημήτρης Οικονόμου δεν έχασε την ευκαιρία να πετάξει και τη μπηχτή του.

Ο εκ των παρουσιαστών της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, γνωστός για τα Ολυμπιακά του αισθήματα, αναφέρθηκε στους τίτλους των ερυθρόλευκων, θέλοντας να πειράξει τους φίλους της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, 14ο πρωτάθλημα, αλλά μέχρι τα 48 του Ολυμπιακού έχει πολύ ψωμί ακόμα».

Παραδέχθηκε, πάντως, πως οι παίκτες του Νίκολιτς κατέκτησαν δίκαια τον φετινό τίτλο, ενώ αναφέρθηκε και στην εμφανή αδυναμία του Ολυμπιακού στο εύκολο γκολ.

«Η ΑΕΚ δίκαια πήρε το πρωτάθλημα, άκουσα και τις δηλώσεις του προέδρου κ. Ηλιόπουλου να μιλάει για ένα "μάγκικο και χωρίς συστήματα-κυκλώματα" πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν ανίκανος να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, δεν μπορούσε να την σπρώξει ένας. "Φου" άμα της έκανες, θα έμπαινε. Εκνευριστικός!».