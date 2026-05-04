Με το ένα πόδι εκτός ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη: Πετάει το... μπαλάκι στα χέρια του Αλαφούζου

Τσουνάμι αλλαγών στον τομέα των ειδήσεων και της ενημέρωσης ξεκινά από τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΚΑΪ που προχωρά σε αλλαγή σελίδας.

Μετά από 7,5 χρόνια συνεργασίας, το κανάλι του Φαλήρου και ο μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης, Βασίλης Παπαδρόσος οδηγήθηκαν κοινεί συναινέσει σε τέλος της συνεργασίας τους, σπάζοντας το διετές συμβόλαιο που κανονικά θα ολοκληρωνόταν το 2027.

Μετά από μυστικές διαπραγματεύσεις που διήρκησαν μια εβδομάδα, την περασμένη Τρίτη το «διαζύγιο» ΣΚΑΪ – Παπαδρόσου ανακοινώθηκε επίσημα και έγινε η θρυαλλίδα που πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις με τη Σία Κοσιώνη να μπαίνει στο επίκεντρο.

«Δεν κρατιέται, θέλει να φύγει»

Η έξοδος Παπαδρόσου έδωσε το στίγμα ότι ο ΣΚΑΪ αλλάζει σελίδα στις ειδήσεις. Το παρασκήνιο των τελευταίων μηνών που μιλούσε για σοβαρή κρίση στις σχέσεις της άνκοργούμαν με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ ήρθε στο προσκήνιο. Η ανακοίνωση της εξόδου Παπαδρόσου προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη Σία Κοσιώνη με πηγές να αναφέρουν «δεν κρατιέται, θέλει να φύγει».

Μία ημέρα αργότερα, η επί 20 χρόνια παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ συναντήθηκε με τον CEO, Γρηγόρη Δημητριάδη όπου εξέφρασε τη δυσκολία της να συνεχίσει στο κανάλι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και όρους ενώ ενόψει και της λήξης του συμβολαίου της το καλοκαίρι, έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στον κανάλι του Φαλήρου.

Αισθανόμενη ότι πλέον δεν χαίρει της ίδιας εκτίμησης και το σεβασμού όπως τα προηγούμενα χρόνια, η Σία Κοσιώνη αποφάσισε να διατυπώσει επίσημα τις προθέσεις της, πετώντας το μπαλάκι για περαιτέρω κινήσεις στον ΣΚΑΪ. Κοινώς, αν θέλουν να την κρατήσουν, να το δείξουν έμπρακτα.

Κρίσιμη είναι η στάση που θα τηρήσει ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παίρνει όλες τις τελικές αποφάσεις. Στο παρασκήνιο διακινούνται σενάρια για ήδη ειλημμένες αποφάσεις για αλλαγή φρουράς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τοποθέτηση της Λένας Φλυτζάνη στη θέση της Σίας Κοσιώνη.

Πότε ράγισε το γυαλί;

Οι σχέσεις της ανκοργούμαν με την ανώτατη διοίκηση του ΣΚΑΪ διαταράχθηκαν από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Σία Κοσιώνη αρνήθηκε να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων όπου ανάμεσα στα πρώτα θέματα ήταν η ανακοίνωση-κόλαφος του Γ. Αλαφούζου κατά του ΕΚΟΜΜΕΔ μετά την ανάκληση της χρηματοδότησης στο ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17Ν». Η επιδότηση αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων της 17Ν για τη συνέντευξη Κουφοντίνα, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος της δημοσιογράφου, Κώστας Μπακογιάννης.

Πηγή: Realnews