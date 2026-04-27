Παρί – Μπάγερν και Ατλέτικο – Αρσεναλ, οι μεταδόσεις

Ματσάρες στα ημιτελικά του Champions League… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η ημιτελική φάση του UEFA Champions League διεξάγεται αυτή την εβδομάδα. Τέσσερα παιχνίδια απέμειναν για να βγουν οι φιναλίστ του φετινού τελικού.

Την Τρίτη 28/4 η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, με τις δύο ομάδες να έχουν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες τη φετινή σεζόν για την 4η αγωνιστική της league phase και τους Βαυαρούς να παίρνουν τη νίκη με 2-1 στο Παρίσι. Η Παρί προέρχεται από την πρόκριση κόντρα στη Λίβερπουλ, ενώ η Μπάγερν απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ματς μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1 σε περιγραφή του Σωτήρη Κωσταβάρα.

Την Τετάρτη 29/4, η Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά την πρόκρισή της κόντρα στην Μπαρτσελόνα, θα υποδεχθεί την Άρσεναλ η οποία στην προημιτελική φάση ξεπέρασε το εμπόδιο της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Οι δύο ομάδες «συναντιούνται» για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν, μετά την νίκη με 4-0 των Λονδρέζων στο «Emirates» για την 3η αγωνιστική της league phase.

Ο αγώνας ξεκινά επίσης στις 22:00 και μεταδίδεται και από το Mega (σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού), και από το Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Στέφανου Αβραμίδη.

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