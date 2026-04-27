Τζάμπολ στα play offs της EuroLeague, οι μεταδόσεις

Εβδομάδα με… διπλά Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός – Μονακό. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, μετά τη regular season ολοκλήρωσε και τα Play In Showdown και ετοιμάζεται τώρα για το μπασκετικό υπερθέαμα με τα play offs. Ολυμπιακός (1ος στη regular season) – Μονακό (8η), Βαλένθια (2η) – Παναθηναϊκός AKTOR (7ος), Φενέρμπαχτσε (3η) – Ζαλγκίρις (6η), Ρεάλ Μαδρίτης (4η) – Χάποελ Τελ Αβιβ (5η) είναι τα 4 ζευγάρια που από την Τρίτη 28 Απριλίου ρίχνονται στη μάχη με στόχο τις 3 νίκες στη σειρά best of 5 και την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας και στο «T-Center» (22-24/5).

Φυσικά το ενδιαφέρον στρέφεται στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR να ξεπεράσουν τα εμπόδια των Μονακό και Βαλένθια και να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, για 4η φορά οι «ερυθρόλευκοι» και για 8η φορά οι «πράσινοι» επί ελληνικού εδάφους.

Οι δύο πρώτοι αγώνες της σειράς των αναμετρήσεων θα διεξαχθούν και για τις δύο ομάδες, την Τρίτη 28/4 και την Πέμπτη 30/4 τις ίδιες ώρες, στις 21:00 Ολυμπιακός – Μονακό στο ΣΕΦ και στις 21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR στην Ισπανία.

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις, Novasports 5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 Ολυμπιακός-Μονακό, Novasports 4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:45 Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR , Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις, Novasports 5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 Ολυμπιακός-Μονακό, Novasports 4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:45 Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR , Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Παρασκευή 1 Μαΐου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

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