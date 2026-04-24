Μουντιάλ εμπιστευτικό: Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση, η ξεκαρδιστική ιστορία με Μαραντόνα

Κοσμοσυρροή στην παρουσίαση του βιβλίου «Μουντιάλ εμπιστευτικό» του Νίκου Μποζιονέλου

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Μουντιάλ εμπιστευτικό» του Νίκου Μποζιονέλου στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων. Τον δημοσιογράφο και συγγραφέα τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, οι βουλευτές Παύλος Χρηστίδης, Νίκος Παππάς και Χάρης Κατσιβαρδάς, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο α’ αντιπρόεδρος του ΠΣΑΤ Μάνος Σταραμόπουλος, ο γενικός γραμματέας του ΠΣΑΤ Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, ο εκτελεστικός γενικός γραμματέας του ΠΣΑΠΠ Θάνος Σαρρής και η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου και στο πάνελ μετείχαν επίσης οι δημοσιογράφοι Αλέξης Σπυρόπουλος, Ιωσήφ Καλαμαράκης καθώς και ο Θανάσης Κολιτσιδάκης, μέλος της Εθνικής στο πρώτο Μουντιάλ που έλαβε μέρος το 1994. Ο Κολιτσιδάκης θυμήθηκε με τι δέος έβλεπαν τότε οι διεθνείς του Αλκέτα Παναγούλια τον Ντιέγκο Μαραντόνα στον αγώνα Αργεντινή – Ελλάδα, ότι μετά τη λήξη του ματς έτρεξαν όλη για τη φανέλα του (αλλά δεν την έδωσε σε κάποιον!) αλλά και την υποψία, λίγες ώρες μετά όταν έγινε γνωστό παίκτης «που φορούσε τη φανέλα με το 10» είχε βγει θετικός σε αντιντόπινγκ κοντρόλ: «Όλοι σκεφτήκαμε τότε τον Τάσο Μητρόπουλο, που φορούσε το 10 και ήταν 40 ετών! Πού να φανταστούμε ότι ήταν τελικά ο Μαραντόνα…» διηγήθηκε.

Γιατί αποφάσισε να εκδώσει βιβλίο, ρωτήθηκε ο Νίκος Μποζιονέλος: «Δεν θα σας αρέσει η απάντηση: είναι θέμα… ηλικίας! Συνειδητοποίησα ότι πρέπει πλέον να κάνουμε πράγματα στη ζωή μας που μένουν. Και τι πιο ωραίο από ένα βιβλίο, ειδικά όταν έχεις συλλέξει με τα χρόνια τόσο πολύ υλικό για έρευνα;» απάντησε.

Το «Μουντιάλ εμπιστευτικό» είναι ένα ξεχωριστό ερευνητικό βιβλίο που φωτίζει τη διασύνδεση της πολιτικής με το ποδόσφαιρο στη μεγαλύτερη διοργάνωση του «βασιλιά των σπορ» σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δηλαδή από το 1930 μέχρι και σήμερα αλλά και… τα επόμενα.

Η Οδύσσεια του… καταστρώματος, το Μουντιάλ του Μουσολίνι, η δωροδοκία με χρώμα ελληνικό, ο Αυστριακός που τιμώρησε τον Χίτλερ, ο άπατρις γκολτζής που ένιωθε τύψεις, το χαμένο ταξίδι της Ινδίας, ο 14χρονος που μίσησαν οι Ισπανοί, ο παράλογος απομονωτισμός της Αργεντινής, το ηθικό τείχος της Σουηδίας, ο σοβιετικός «Πελέ», η βιτρίνα του Σαλαζάρ, ο κομμουνιστής που έστησε την ωραιότερη ομάδα όλων των εποχών, ο αποτροπιασμός του Ζαΐρ, ένα ολάκερο Παγκόσμιο Κύπελλο βουτηγμένο στο αίμα και ο εμφύλιος της Γιουγκοσλαβίας στα ιταλικά γήπεδα είναι μερικά από τα συνολικά 71 κεφάλαια.

Και βέβαια, πάρα πολλοί ήταν οι δημοσιογράφοι που τίμησαν τον Νίκο Μποζιονέλο, μεταξύ των οποίων η Σόνια Χαϊμαντά, οι Γιάννης Μαμουζέλος, Νίκος Γαβαλάς (Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός), Μένιος Σακελλαρόπουλος (πέρα από δημοσιογράφος και πολυγραφότατος συγγραφέας), Γιάννης Μπίλιος (μέλος του γραφείου Τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ), Γιώργος Φραδελάκης (γραφείο Τύπου ΠΑΕ Λεβαδειακός), Χρήστος Κοντός, Στέλιος Σοφιανός, Κώστας Μανωλιουδάκης, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, Νίκος Σηφάκης, Πάνος Σαμαράς, Τάσος Καπετανάκος, Θάνος Σαρρής, Χρήστος Γεωργίου, Ανδρέας Αρμάος, Νίκος Τσούκας, Παύλος Κατώνης, Φεβρωνία Παντελή, Γεωργία Παναγιωτοπούλου, Ευδοκία Λάμπρου, Πόπη Δομάζου, Δημήτρης Δημητρίου, Μάγδα Τσέγκου, Τζώρτζια Σύριχα, Παναγιώτης Σουρέλης, Νίκος Γιαννόπουλος, Τάσος Καπετανάκος, Αργύρης Παγαρτάνης, Αντώνης Ντινιακός, Γιάννης Ψαράκης, Τάσος Νικολόπουλος, Βαγγέλης Νεραντζιάς και αρκετοί άλλοι δημοσιογράφοι, φίλοι και αναγνώστες του συγγραφέα.

Το «Μουντιάλ εμπιστευτικό» κυκλοφορεί από τον Εκδοτικό Οίκο Historical Quest κλικ περισσότερες πληροφορίες εδώ ενώ είναι ήδη διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. ενώ είναι ήδη διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Φωτογραφίες: Βασίλης Κουτρουμάνος