Ο Ζαμπίδης όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί

Από τη βία στους δρόμους, τα σπίτια και τα σχολεία, στο ήθος του ρινγκ… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Από τη βία στους δρόμους, τα σπίτια και τα σχολεία, στο ήθος του ρινγκ… Ο Μιχάλης Ζαμπίδης αναλύει το φαινόμενο, διαχωρίζοντας τη δύναμη από την επιθετικότητα.

Ο κορυφαίος Έλληνας Παγκόσμιος Πρωταθλητής του Kick Boxing μιλάει στον Αντώνη Σρόιτερ για τη μεγάλη του επιστροφή στο ρινγκ και τον επικείμενο αγώνα με τον μοναδικό αήττητο πυγμάχο και παγκόσμιο θρύλο του μποξ, Floyd Mayweather.

Η κάμερα της εκπομπής τον ακολουθεί στην προπόνησή του και καταγράφει μέρος της προετοιμασίας του, ενώ η σύζυγός του Μαρία μιλάει στην «Αυτοψία» για τον δικό της Iron Mike!

Ποιος θα νικήσει, όμως, στον «αγώνα» Ζαμπίδη – Σρόιτερ; Οι απαντήσεις στην «Αυτοψία», την Κυριακή 26 Απριλίου στις 23:20.

Follow_Μιντιάρχη 👈