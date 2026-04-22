Με έκτακτες εκπομπές για τον τελικό του Κυπέλλου η ΕΡΤ3

Καλεσμένοι οι Δερμιτζάκης, Τσιώλης και Τσίκινης. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Με έκτακτες αθλητικές εκπομπές, η ΕΡΤ3 παρακολουθεί, καταγράφει και μεταφέρει τον παλμό των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων του Σαββατοκύριακου 25-26 Απριλίου, ξεκινώντας το Σάββατο 25 Απριλίου με δύο έκτακτες εκπομπές pre– και post–game του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Το Σάββατο 25 Απριλίου στις 17:00 η εκπομπή «Ο Κόσμος των Σπορ», διάρκειας 90 λεπτών, θα προβάλλει τα τελευταία νέα των φιναλίστ, τους άλλους δικούς τους τελικούς από το ένδοξο παρελθόν αλλά και συνεντεύξεις, στατιστικά στοιχεία και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη μεγάλη αναμέτρηση. Απευθείας συνδέσεις με τη θεσσαλική πόλη-έδρα του τελικού, το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι. Στο στούντιο για την ανάλυση των αντιπάλων θα βρίσκεται ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.

Στην παρουσίαση θα είναι οι Άκης Ιωακείμογλου και Τάσος Σταμπουλής, στο ρεπορτάζ από τον Βόλο οι Γιώργος Μίνος, Γιάννης Βοϊτσίδης, Γιώργος Γιαλυτάκης και στη διεύθυνση παραγωγής η Πέννυ Δόντσιου.

Στις 23:00 θα προβληθεί και post game εκπομπή. Οι πρώτες αντιδράσεις, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και τα επινίκια για την ομάδα, που θα καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Ζωντανές συνδέσεις με τον Βόλο, το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη στον απόηχο της μεγάλης αναμέτρησης. Τον τελικό σχολιάζει ο προπονητής Σάκης Τσιώλης. Τη διαιτησία «βαθμολογεί» ο πρώην ρέφερι FIFA Ηρακλής Τσίκινης.

Live ο 20ός Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος και ο 11ος Μαραθώνιος Ρόδου

Η ΕΡΤ3 βρίσκεται και φέτος κοντά σε δυο Μαραθώνιους Δρόμους που γράφουν τη δική τους ιστορία στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Σε μια έκτακτη εκπομπή, την Κυριακή 26 Απριλίου στις 09:45-11:30, θα μεταφέρει τηλεοπτική εικόνα από τις ξεχωριστές στιγμές του επετειακού 20ού Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» στη διαδρομή των 42.195 μ. από την Πέλλα στη Θεσσαλονίκη και του 11ου Rhodes Marathon που θα εξελιχθεί την ίδια ώρα στο σμαραγδένιο νησί της Ρόδου.

Με απευθείας συνδέσεις, καλεσμένους στο στούντιο και συνεντεύξεις των νικητών η εκπομπή θα αναδείξει και τον πολύπλευρο χαρακτήρα των δυο διοργανώσεων που παίρνουν υψηλό βαθμό και στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης.

Στην παρουσίαση θα είναι ο Γιώργος Τότσικας και η Ευγενία Γήτα και στην αρχισυνταξία ο Άκης Ιωακείμογλου και ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.

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