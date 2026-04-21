Τέλος στο green screen βάζει η τεχνητή νοημοσύνη

Η Vizrt φέρνει AI Keyer για XR και AR παραγωγές αναγνωρίζοντας ανθρώπινα σώματα σε πραγματικό χρόνο και μειώνοντας κόστος, εξοπλισμό και χρόνο παραγωγής. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Vizrt παρουσίασε το Vizrt AI Keyer, μια νέα πλατφόρμα βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει πρακτικά τον τρόπο παραγωγής περιεχομένου σε περιβάλλοντα XR και VR. Το σύστημα έχει εκπαιδευτεί σε πραγματικό οπτικό υλικό και αναγνωρίζει ανθρώπινες φιγούρες ως foreground, επιτρέποντας σε παρουσιαστές και καλεσμένους να κινούνται ελεύθερα μέσα σε εικονικά σκηνικά χωρίς την ανάγκη green screen.

Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι η απομόνωση του ανθρώπινου σώματος γίνεται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς παραδοσιακό chroma keying, κάτι που μέχρι σήμερα απαιτούσε συγκεκριμένο φωτισμό, στούντιο και τεχνική υποστήριξη.

Από τα στούντιο σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Η εφαρμογή δεν περιορίζεται σε ελεγχόμενα τηλεοπτικά πλατό. Το Vizrt AI Keyer επιτρέπει την ενσωμάτωση απομακρυσμένων ομιλητών σε διαφορετικά περιβάλλοντα, τη μεταφορά παρουσιαστή από ένα newsroom σε άλλο σκηνικό ή την τοποθέτηση αθλητή μπροστά από εικονικό διαφημιστικό τοίχο σε συνέντευξη μετά από αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο, η επαυξημένη πραγματικότητα μεταφέρεται εκτός στούντιο, κάτι που ανοίγει πεδίο για νέες μορφές παραγωγής, ειδικά σε live ενημερωτικά και αθλητικά formats.

Μείωση κόστους και νέες εμπορικές δυνατότητες

Το βασικό επιχείρημα της Vizrt είναι οικονομικό και λειτουργικό. Η κατάργηση του green screen, του σύνθετου φωτισμού και της χρονοβόρας επεξεργασίας μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, επιταχύνει τον χρόνο υλοποίησης και περιορίζει την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού.

Αυτό μεταφράζεται σε άμεσες εμπορικές δυνατότητες: περισσότερα formats, μεγαλύτερη ευελιξία σε χορηγικά placements και δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου από μικρότερες ομάδες.

Η στρατηγική της Vizrt στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Edouard Griveaud, υπεύθυνος προϊόντος της εταιρείας, τόνισε ότι μέχρι σήμερα τα XR περιβάλλοντα απαιτούσαν υψηλές επενδύσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες, κάτι που περιόριζε την ευρεία χρήση τους. Με το AI Keyer, η εταιρεία επιχειρεί να κατεβάσει το κατώφλι εισόδου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος Rohit Nagarajan υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ενσωματωθεί στον πυρήνα των λύσεων της Vizrt, με στόχο μετρήσιμα αποτελέσματα για πελάτες σε broadcasting και ψηφιακά μέσα. Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, που εστιάζει στην άμεση αξιοποίηση της τεχνολογίας και όχι σε μελλοντικές εφαρμογές.

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