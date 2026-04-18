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Ρελάνς Τσουβέλα με ΟΑΚΑ μετά το ακατανόητο «όχι» για Καλλιμάρμαρο

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι έτοιμος να εμφανιστεί στο γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ για να... μαγέψει το κοινό του που τον ακολουθεί παντού.

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Ρελάνς Τσουβέλα με ΟΑΚΑ μετά το ακατανόητο «όχι» για Καλλιμάρμαρο