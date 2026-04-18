ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, η τηλεοπτική κάλυψη

Και τα δύο ντέρμπι από την Cosmote TV. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η πρεμιέρα των play offs του τίτλου έφερε την ΑΕΚ στο +5 από τους διώκτες της. Τα ντέρμπι συνεχίζονται και play offs της Super League επιστρέφουν την Κυριακή 19/4 στην Cosmote TV.

Η πρωτοπόρος της βαθμολογίας ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην «Allwyn Arena» τον ΠΑΟΚ (18:00). Μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα, σχόλιο Βασίλη Σαμπράκου και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα, Μιχάλη Μελισσίδη και Ανδρέα Σερεβέτα.

Στις 21:00 θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, το τελευταίο ιστορικά «ντέρμπι αιωνίων» στη Λεωφόρο! Μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα και ρεπορτάζ Αποστόλη Πάνου και Δημήτρη Σπηλιόπουλου.

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