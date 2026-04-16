Ο Εμμανουήλ Καραλής καλεσμένος στο «f+ZHN» της Κατερίνας Στικούδη

Αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στην κορυφή. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το «f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη, η νέα εκπομπή της ΕΡΤ2 Σπορ με επίκεντρο την άσκηση, την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής, φέρνει στο προσκήνιο έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που βασίζεται στη σωματική άσκηση, στην ισορροπία και στην προσωπική φροντίδα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ουσιαστικό οδηγό ευζωίας για μικρούς και μεγάλους.

Το νέο επεισόδιο, που μεταδίδεται την Κυριακή 19 Απριλίου στις 10:30, έρχεται με καλεσμένους τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Χάρη Καραλή, τη Στέλλα Ντζάνη και τον Βασίλη Ζάχο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ, μιλά αποκλειστικά στην Κατερίνα Στικούδη για τη ζωή, την αθλητική του διαδρομή και τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού. Αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στην κορυφή, όπως φαινόμενα bullying και ρατσισμού, ενώ τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειάς του, που στέκεται δίπλα του σε κάθε του βήμα. Πρότυπο μαχητικότητας και αισιοδοξίας, ο «Μανόλο» έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε τρία μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στον παγκόσμιο αθλητισμό, στέλνοντας, μέσα από το «f+ΖΗΝ», ισχυρά μηνύματα στους νέους για την αξία της προσπάθειας, της επιμονής και του αθλητισμού.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η συνέντευξη του Χάρη Καραλή, πατέρα και προπονητή του Εμμανουήλ, ο οποίος μιλά στην Κατερίνα για τη δική του διαδρομή στον αθλητισμό και τον καθοριστικό ρόλο του στην εξέλιξη των παιδιών του. Μέσα από μια ζωή αφιερωμένη στον αθλητισμό και στην οικογένεια, αναδεικνύει τις αξίες που βοήθησαν τον Εμμανουήλ να φτάσει στην κορυφή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης, της στήριξης και της οικογένειας στην επίτευξη υψηλών στόχων, καθώς και τον αθλητισμό ως τρόπο ζωής.

Η δράση ανεβαίνει με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου ο Βασίλης Ζάχος, πρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτου και προπονητής αγωνιστικού καρτ, μυεί την Κατερίνα και την ομάδα του «f+ΖΗΝ» στον κόσμο της ταχύτητας. Η παρουσιάστρια, μαζί με την καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και διδάκτορα ΕΚΠΑ, Μάντη Περσάκη και τον φυσικοθεραπευτή Δημήτρη Δήμα, φορούν αγωνιστικές στολές, μπαίνουν στα καρτ και ζουν από κοντά την εμπειρία της αδρεναλίνης και της ταχύτητας στην πίστα.

Το επεισόδιο συνεχίζεται με το Ποδόσφαιρο Γυναικών, που εξελίσσεται δυναμικά και καταρρίπτει στερεότυπα. Η Κατερίνα και η Μάντη παίζουν μπάλα και συμμετέχουν στην προπόνηση μαζί με τις αθλήτριες του Αθλητικού Ομίλου Ζωή, οι οποίες μιλούν για την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο, την πειθαρχία και τη δύναμη της ομαδικότητας, ενώ ο προπονητής Γιώργος Νίκας και ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής και πρόεδρος της ομάδας Γιώργος Ντούσκος, τονίζουν τις δυσκολίες, την καθημερινή προσπάθεια και τις θυσίες που απαιτεί το άθλημα.

Καλεσμένη στο πλατό, η αθλήτρια ποδοσφαίρου Στέλλα Ντζάνη μοιράζεται τη δική της συγκλονιστική ιστορία. Μιλά στην Κατερίνα για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, τον φόβο που βίωσε και τη δύναμη που άντλησε για να συνεχίσει, έχοντας ως βασικό κίνητρο το παιδί της. Η επιστροφή της στο ποδόσφαιρο με τη γυναικεία ομάδα του Παναιτωλικού αποτελεί ισχυρό παράδειγμα δύναμης και θέλησης, καθώς κατάφερε όχι μόνο να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της ομάδας. Μέσα από την προσωπική της διαδρομή, δείχνει πόσο καθοριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ζωής και ελπίδας.

Την παρουσιάστρια της εκπομπής πλαισιώνει μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών από τον χώρο της υγείας και της άσκησης, που μοιράζονται την επιστημονική γνώση μέσα από σχολιασμό και πρακτικές συμβουλές. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο συμμετέχουν η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και διδάκτωρ ΕΚΠΑ Μάντη Περσάκη, ο φυσικοθεραπευτής Δημήτρης Δήμας, ο διατροφολόγος και καθηγητής Διαιτολογίας και Βιοϊατρικής Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, ο αθλητίατρος και χειρουργός ορθοπεδικός Βασίλης Οικονομούλας, ο φυσικοθεραπευτής και διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Μυλωνάς και η ψυχολόγος Μελίνα Linden.

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