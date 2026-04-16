Champions League: Ποια ημιτελικά θα μεταδώσει το Mega

Τι τηλεθέαση έκανε το Μπάγερν – Ρεάλ 4-3; Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

To Mega μετέδωσε τη θριαμβευτική εμφάνιση της Μπάγερν Μονάχου και την πανηγυρική πρόκριση έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης (4-3) στα ημιτελικά του Champions League.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, η αναμέτρηση κατέκτησε την κορυφή με ποσοστό τηλεθέασης 23,8% και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό για τουλάχιστον 11 ποσοστιαίες μονάδες. Στο σύνολο του κοινού το ματς βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 22%. Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση και σε επιμέρους ανδρικό κοινό, όπου σημείωσε ποσοστό 38%.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι τηλεθεατές παρέμειναν συντονισμένοι στο Mega για το post game, με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Περπερίδη. Η εκπομπή διατήρησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 13%.

Όσο για τα ημιτελικά; Θα παίξουν Τετάρτη, άρα θα μεταδοθούν από το Mega, Ατλέτικο - Αρσεναλ στις 29 Απριλίου και Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν στις 6 Μαΐου.

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