Grand Finale! Τελειώνει η regular season στην EuroLeague, οι μεταδόσεις

Το μεγάλο φινάλε με Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο και Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές.

Μπασκετική πανδαισία με το φινάλε της κανονικής περιόδου της EuroLeague έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο το μπάσκετ ολοκληρώνει τη regular season όπου θα γίνει γνωστή και η τελική κατάταξη εν όψει των play offs και των play in.

Το ενδιαφέρον φυσικά στρέφεται στις δύο ελληνικές ομάδες, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ για την 38η αγωνιστική την Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει στο T-Center την Αναντολού Εφές (17/4, 21:15).

Η απόλυτη εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους. Αναλυτικά το πρόγραμμα!

Πέμπτη 16 Απριλίου

21:00 Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:05 Μακάμπι-Βίρτους Μπολόνια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:15 Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:30 Παρτίζαν-Μπασκόνια, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Παρασκευή 17 Απριλίου

20:00 Ζάλγκιρις, Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:30 Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:00 Ντουμπάι-Βαλένθια, Novasportsextra3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Αναντολού Εφές, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Novasports4, σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

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