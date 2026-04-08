Ράγιο Βαγιεκάνο – AEK, η (διπλή) μετάδοση

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ

Με διπλή μετάδοση ο ιστορικός, προημιτελικός της ΑΕΚ. Η «Ενωση» αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο την Πέμπτη, 9 Απριλίου, στις 19:45 στο «Βαγιέκας» ούσα η μοναδική, εναπομείνουσα εκπρόσωπος της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την πρόκληση για μία ακόμη μεγαλύτερη πορεία στο Conference League να είναι μεγάλη. Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά το διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των play offs της Super League, η ΑΕΚ καλείται να κάνει το πρώτο βήμα ενόψει της ρεβάνς στην έδρα της, μία εβδομάδα μετά, ώστε να καταφέρει να αποκλείσει ισπανική ομάδα για πρώτη φορά σε νοκ άουτ φάση.

Ο αγώνας μεταδίδεται και από τον ΑΝΤ1 και από την Cosmote TV.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης για το Cosmote Sport 2 θα είναι ο Σωτήρης Κωσταβάρας, με την Έλενα Παπαδοπούλου και τον Πάνο Μάλαμα στο ρεπορτάζ και τους Στέφανο Αβραμίδη και Βασίλη Σαμπράκο στην post game εκπομπή.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης για τον ΑΝΤ1 θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος με τον Μιχάλη Τσίγκρη να μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στις 00:00 θα ξεκινήσει η εκπομπή «The Football Show», με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλο το ρεπορτάζ από την Ισπανία. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο.

Η, δε, Cosmote TV μέσω του Cosmote Sport 1 μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα τα προημιτελικά των Europa League και Conference League. Όσο για το συνολικό πρόγραμμα των μεταδόσεων; 👇

Europa League, Τετάρτη 8 Απριλίου

19:45 Μπράγκα – Μπέτις, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Κώστα Γιαλιτάκη

Europa League, Πέμπτη 9 Απριλίου

22:00 Πόρτο -Νότιγχαμ Φόρεστ, Cosmote Sport 3 σε περιγραφή Δημήτρη Σπηλιόπουλου

22:00 Μπολόνια – Αστον Βίλα, Cosmote Sport 5 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπαρίνι

22:00 Φράιμπουργκ – Θέλτα, Cosmote Sport 4 σε περιγραφή Άλκη Τσαβδαρά

Conference League, Πέμπτη 9 Απριλίου

19:45 Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ, Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα

22:00 Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα, Cosmote Sport 7 σε περιγραφή Μάνου Σπανόπουλου

22:00 Μάιντζ – Στρασβούργο, Cosmote Sport 8 σε περιγραφή Αποστόλη Πάνου

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΖ Αλκμααρ, Cosmote Sport 9 σε περιγραφή Δημήτρη Ξαρλή

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