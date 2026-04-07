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Ολικό λίφτινγκ στον Ολυμπιακό με 8 μεταγραφές - Φεύγουν ηχηρά ονόματα!

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Η μάχη για το πρωτάθλημα δεν έχει χαθεί, αλλά στον Ολυμπιακό ήδη από τώρα δουλεύει για τις αλλαγές του καλοκαιριού. Ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, ποιοι πηγαίνουν στον πάγο!

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Ολικό λίφτινγκ στον Ολυμπιακό με 8 μεταγραφές - Φεύγουν ηχηρά ονόματα!