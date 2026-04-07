Champions League, οι μεταδόσεις των προημιτελικών

Από Cosmote TV και Mega. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Και τώρα… αρχίζει το πραγματικό Champions League, με τη διεξαγωγή της προημιτελικής φάση το διήμερο Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Απριλίου.

Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την Cosmote TV. Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεσή των τηλεθεατών, πριν και μετά τη λήξη των αγώνων ενώ η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (7/4 με τον Μιχάλη Τσόχο και 8/4 με τον Γιάννη Κυφωνίδη), θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής (22:00, Cosmote Sport 1).

Το Mega, από το… μενού της Τετάρτης, μεταδίδει το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης έχοντας εκπομπή από τις 21:00 σε παρουσίαση Παναγιώτη Περπερίδη, Μένιου Σακελλαρόπουλου και Αντώνη Καρπετόπουλου.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων:

Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου, Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Γιώργου Θαναηλάκη

22:00 Σπόρτινγκ Λισσαβώνας – Άρσεναλ, Cosmote Sport 3 σε περιγραφή Κώστα Ψάρα

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου

22:00 Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης, Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Στέφανου Αβραμίδη & Mega σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ, Cosmote Sport 3 σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου

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