Μιλγουόκι Μπακς: Στον «αέρα» τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το 2026-27 μετά το κλείσιμο της Main Street

Χωρίς σταθερή τηλεοπτική στέγη η ομάδα, με σενάρια για streaming-only μοντέλο και προσωρινές συμφωνίες ενός έτους. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η αγορά των τοπικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο NBA δέχεται νέο ισχυρό πλήγμα, με τους Μιλγουόκι Μπακς να βρίσκονται σε ανοιχτή αναζήτηση τηλεοπτικής «στέγης» για τη σεζόν 2026-27, μετά την απόφαση της Main Street Sports Group να κλείσει το δίκτυο περιφερειακών μεταδόσεών της. Η εταιρεία διαχειριζόταν το FanDuel Sports Wisconsin, μέσω του οποίου προβάλλονταν οι αγώνες της ομάδας.

Η εξέλιξη δεν αιφνιδιάζει την αγορά, αλλά δημιουργεί κενό σε ένα κρίσιμο σημείο: τοπικά δικαιώματα, έσοδα και μοντέλο διανομής. Και τα τρία βρίσκονται πλέον υπό αναδιαμόρφωση.

Χαμηλότερα έσοδα και προσωρινές λύσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς, τα νέα τοπικά συμβόλαια εκτιμάται ότι θα κινηθούν κάτω από 10 εκατ. δολάρια ετησίως, ποσό αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό οδηγεί πολλές ομάδες σε εναλλακτικές λύσεις, όπως συμφωνίες με ελεύθερα κανάλια ή δημιουργία ιδιόκτητων δικτύων. Παράλληλα, το NBA πιέζει προς βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, διάρκειας ενός έτους, με ρήτρα εξόδου. Ο λόγος είναι σαφής: η λίγκα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο λανσαρίσματος ενιαίας streaming πλατφόρμας από τη σεζόν 2027-28.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Μπακς και άλλες ομάδες καλούνται να κινηθούν σε μεταβατικό καθεστώς, χωρίς μακροχρόνια ασφάλεια.

Το σενάριο του streaming-only

Για πρώτη φορά τίθεται τόσο έντονα το ενδεχόμενο ομάδες του NBA να μεταδίδονται αποκλειστικά μέσω streaming. Πλατφόρμες όπως το DAZN ή το Victory+ βρίσκονται στο τραπέζι, σε ένα μοντέλο που αλλάζει πλήρως τη σχέση με τον τοπικό τηλεθεατή. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για δομική αλλαγή: τέλος η παραδοσιακή τοπική τηλεόραση ως βασικός φορέας μετάδοσης, αρχή μιας άμεσης, ψηφιακής διανομής χωρίς μεσάζοντες.

«Μαύρη τρύπα» πληρωμών για το 2026

Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι καμία από τις 13 ομάδες του NBA που συνεργάζονταν με τη Main Street δεν έχει λάβει πληρωμές για τα τοπικά δικαιώματα εντός του 2026. Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα ρευστότητας.

Υπάρχει πρόβλεψη αποζημίωσης έως και 60% των οφειλών μέσω των πιστωτών της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διάλυσης. Ωστόσο, αυτό δεν λύνει το άμεσο πρόβλημα ταμειακών ροών.

Την ίδια στιγμή, η Main Street έχει εξασφαλίσει τη συνέχιση των μεταδόσεων έως το τέλος της κανονικής περιόδου του NBA και τον πρώτο γύρο των playoffs, πριν προχωρήσει σε πλήρη παύση λειτουργίας.

Το μοντέλο αλλάζει – και δεν είναι προσωρινό

Η υπόθεση των Μιλγουόκι Μπακς δεν είναι μεμονωμένη. Αντιθέτως, λειτουργεί ως πρόδρομος για το τι έρχεται σε ολόκληρο το NBA. Η αποδυνάμωση των περιφερειακών αθλητικών δικτύων, η πτώση των δικαιωμάτων και η μετατόπιση προς το streaming συνθέτουν ένα νέο τοπίο.

Η επόμενη διετία θα είναι μεταβατική, αλλά οι αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα θα καθορίσουν το μοντέλο διανομής για την επόμενη δεκαετία. Και αυτή τη φορά, η τηλεόραση δεν είναι δεδομένη.

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